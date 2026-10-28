Gobierno De la Espriella anuncia cambios en la DIAN para agilizar la devolución del IVA

Ante el incremento masivo en las solicitudes de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por la compra de vehículos sostenibles, el Gobierno implementará un paquete de medidas de modernización y optimización de trámites. La estrategia busca solucionar los cuellos de botella operativos y mejorar significativamente la atención a los contribuyentes que buscan acceder a este beneficio tributario.

El auge del mercado automotor ecológico en el país ha generado una alta congestión en las plataformas de atención de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Con el fin de erradicar los traumatismos en el agendamiento de citas y agilizar los tiempos de respuesta, las autoridades han puesto en marcha una reingeniería institucional enfocada en la simplificación de procesos.

¿Cuáles son los principales cambios en la DIAN para este trámite?

Para responder al volumen de requerimientos, la entidad tributaria ha dispuesto ajustes clave que impactan directamente la forma en que los ciudadanos interactúan con el sistema:

En las principales ciudades del país —como Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga—, donde la demanda de cupos es notablemente alta, se optimizará el sistema de asignación para evitar bloqueos por parte de tramitadores y bots.

Se ratificó que para los contribuyentes ubicados fuera de estas grandes capitales no se requiere cita previa. Los soportes y documentos pueden remitirse directamente a través de los correos electrónicos oficiales habilitados por cada Dirección Seccional.

La entidad avanza en la integración de herramientas de automatización e inteligencia artificial para reducir los tiempos de validación de expedientes, buscando que el proceso de devolución de saldos a favor sea mucho más expedito.

Plazos y tranquilidad para los contribuyentes

Uno de los temores más frecuentes entre los compradores de carros eléctricos e híbridos (en las tecnologías HEV y PHEV permitidas por la normativa) es perder el derecho al beneficio debido a las demoras para conseguir una cita o radicar la documentación.

Ante esta situación, la entidad ha recordado a la ciudadanía un punto fundamental: los contribuyentes cuentan con un plazo de hasta cinco años —contados a partir de la fecha de emisión de la factura de venta— para presentar formalmente su solicitud de devolución ante la DIAN. Las dificultades temporales en el agendamiento digital no invalidan ni cercenan este derecho adquirido.