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Reconocido actor murió en su casa: ¿qué se sabe?

La noticia fue confirmada por la agencia que lo representaba.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 28 de 2026
04:10 p. m.
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Un legendario actor de Estados Unidos falleció el 26 de octubre de 2026, a sus 90 años.

Walter Koenig, que nació en Chicago, Illinois, el 14 de septiembre de 1936, y fue principalmente reconocido por interpretar a 'Pavel Chekov' en 'Star Trek' y al agente 'Alfred Bester' en Babylon 5, partió de este plano terrenal.

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La noticia fue confirmada por su agencia de representación a través de un sentido comunicado publicado en las redes sociales.

Así se confirmó la muerte de Walter Koenig, el importante actor de Estados Unidos

Galactic Productions, la agencia de representación que trabajó con Walter Koenig, lamentó su fallecimiento, exaltó su talento, su legado y le envió un mensaje de fortaleza a sus seres queridos.

"Hoy lamentamos el fallecimiento de Walter Koenig, cuyo talento, calidez e inolvidables actuaciones dejaron una huella imborrable en generaciones de fans de todo el mundo. Falleció de avanzada edad en su casa de North Hollywood, rodeado de su hija y su sobrina", se planteó.

"Walter inspiró al público con su optimismo, humor y espíritu aventurero. Más allá de 'Star Trek', su larga y distinguida carrera demostró su versatilidad como actor y su auténtica pasión por la actuación. Su extraordinario talento siguió brillando en sus últimos años, más recientemente con su interpretación en el cortometraje 'Mr. Fleischmann', por el que recibió el Premio Platino al Mejor Actor en los Independent Shorts Awards de 2026. En nombre de todos nosotros, extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos, colegas de Walter y a los millones de fans cuyas vidas tocó a lo largo de las décadas", se concluyó.

Así fue la trayectoria de Walter Koenig, el reconocido actor de Estados Unidos que falleció

En la adolescencia, Walter Koenig se interesó por la psicología y comenzó a estudiar en la Universidad de California.

Sin embargo, posteriormente, se enamoró de la actuación y tomó la decisión de formarse en la escuela teatral Neighborhood Playhouse.

Este importante actor comenzó a aparecer en la televisión en la década de los 60 e hizo parte de otras producciones televisivas como:

  • 'The Alfred Hitchcock Hour'.
  • 'Columbo'.
  • 'Diagnosis: murder'.
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Asimismo, en el entorno cinematográfico tuvo la oportunidad de participar en películas como:

  • 'Stark Trek: la película'.
  • 'The Questor Tapes'.
  • 'Moontrap'.
  • 'InAlienable'.
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