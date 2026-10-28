¿Cambia el precio para sacar el pasaporte? Cancillería hizo importante aclaración

La Cancillería dio a conocer que se firmó un contrato con Thomas Greg & Sons para la producción de pasaportes por un lapso de 13 meses. Se cerró en 240.352 millones de pesos.

Durante el gobierno Petro hubo polémica por el futuro de los pasaportes, luego de que se declarara desierta la licitación en 2024, desencadenando una serie de decisiones y medidas.

¿Qué ha pasado con los pasaportes?

Al final, el propósito era la puesta en marcha de un nuevo modelo a cargo de Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal. El acuerdo se firmó en julio de 2025 y estaba previsto que comenzara a regir desde abril de 2026.

No obstante, entidades como la Procuraduría y la Contraloría encendieron las alarmas por posibles irregularidades y faltas en la estructura para llevar a cabo la producción de los pasaportes.

Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una medida cautelar en la que suspendió provisionalmente los convenios y contratos. Además, el gobierno declaró la urgencia manifiesta con el fin de no poner en peligro los servicios.

Entonces, se le solicitó a Thomas Greg & Sons una cotización para que siguiera siendo responsable de la producción. Teniendo en cuenta que prestó el servicio hasta el 31 de julio y que tiene la infraestructura necesaria, quedó con el contrato.

“Mantiene los mismos valores unitarios de las vigencias anteriores”: Cancillería

De acuerdo con lo mencionado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el inventario de libretas está disponible hasta noviembre de 2026. Por lo tanto, pensar en otro operador que certifique contar con una planta y demás requisitos, llevaría meses.

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Sumado a ello, se debe mencionar que hay dos modelos de pasaportes: los del llamado modelo antiguo y los del nuevo. Ambos son válidos y disponer de un tercero sería más complejo para viajar.

Un dato clave es el económico. El valor de los pasaportes se mantiene igual, sin reajustes por la inflación ni tasa de cambio. La Cancillería recalcó que la propuesta presentada mantuvo el precio tal y como se venía realizando.

“La propuesta mantiene los mismos valores unitarios de las vigencias anteriores, sin reajuste por inflación ni por tasa de cambio. No hay un solo rubro con incremento y las tarifas que paga el ciudadano no se modifican”, explicó.