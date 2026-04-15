Yango Moto en Colombia: la campaña 'Motoya' para evitar trancones

Yango confirmó el relanzamiento de su servicio de motos en el país aliándose con Sebastián y Juan Pablo Montoya, buscando transformar la movilidad en ciudades congestionadas mediante tecnología de punta y precisión de carreras.

¿Qué es la campaña Motoya y cómo funciona Yango Moto?

El cambio deliberado de “Montoya” a “Motoya” en las calles del país generó una rápida conversación digital. Yango, la empresa global de tecnología, reveló que esta estrategia es el pilar central para el relanzamiento de su servicio de motocicletas en Colombia. Su objetivo es claro: ofrecer una movilidad más ágil, informada y segura, respondiendo a las necesidades críticas de desplazamiento en los centros urbanos del país.

Esta campaña no solo busca posicionar una marca, sino conectar la exigencia del automovilismo profesional con el día a día de millones de ciudadanos. Al trasladar principios de las pistas de carreras (como la precisión, la rapidez y la toma de decisiones basada en datos), la aplicación promete optimizar el tiempo de los usuarios sin sacrificar la seguridad.

De las pistas de carreras al tráfico de Bogotá

El rostro principal de esta nueva etapa es Sebastián Montoya, piloto del FIA Formula 2 Championship, quien encarna a una generación que valora la eficiencia y el uso inteligente de las plataformas digitales.

En la pista, cada segundo cuenta y cada decisión se toma con base en datos. Es interesante ver cómo esa misma lógica se aplica en la movilidad urbana, donde la tecnología ayuda a que los trayectos sean más eficientes. El servicio de moto responde a esa necesidad de moverse con precisión e inmediatez

Afirmó el joven piloto colombiano.

El desafío no es menor. Tan solo en ciudades como Bogotá, se registran más de 12 millones de viajes diarios, de los cuales cerca de 887.000 se realizan en motocicleta. Frente a este panorama de alta congestión y demanda creciente, alternativas tecnológicas como las de Yango se vuelven indispensables para el ritmo de vida actual.

Simón Vélez, Gerente de Marketing de Yango Colombia, enfatizó que la alianza con Sebastián y Juan Pablo Montoya busca crear un vínculo real con una audiencia que exige "precisión, velocidad y tecnología".

Tecnología e inteligencia artificial para moverse en Colombia

Más allá de una campaña publicitaria ingeniosa, la plataforma tecnológica detrás del servicio promete revolucionar la experiencia del usuario. Mark Bitton, Country Manager de Yango Colombia, explicó que las ciudades modernas exigen opciones más inteligentes.

Para lograrlo, la aplicación integra avanzados sistemas de machine learning (aprendizaje automático). Esta tecnología permite analizar el tráfico en vivo, mejorar los tiempos de asignación de conductores y optimizar las rutas, variables fundamentales para reducir los tiempos de desplazamiento en entornos urbanos complejos.

Juan Pablo Montoya, leyenda del automovilismo nacional, respaldó esta visión tecnológica:

En el automovilismo, la confianza en la tecnología es clave para tomar decisiones en tiempo real. Ver cómo esos principios se aplican en la movilidad urbana demuestra cómo la tecnología puede mejorar la forma en que nos movemos todos los días.

Seguridad y ventajas de pedir una moto por aplicación

Para competir en el ecosistema digital y ganarse la confianza del usuario, el relanzamiento de Yango Moto hace un fuerte énfasis en el uso consciente y seguro del servicio. La aplicación no solo se enfoca en llegar rápido, sino en brindar tranquilidad mediante herramientas integradas.

Los usuarios de la plataforma ahora pueden:

Conocer la información detallada del viaje antes de iniciarlo.

Compartir su trayecto en tiempo real con contactos de confianza.

Acceder a canales de soporte y asistencia permanente durante el recorrido.

Tomar decisiones informadas basadas en las actualizaciones del entorno.

Con "Motoya", la compañía deja claro que no es solo un juego de palabras, sino una propuesta sólida para adaptar la movilidad a la dinámica de las ciudades colombianas, donde el control de cada trayecto y la agilidad deben ir de la mano.