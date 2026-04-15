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Maluma y Ryan Castro se reunieron y anunciaron su nueva colaboración musical

Los antioqueños sorprendieron a su fanaticada tras especularse su integración en semanas pasadas.

Foto: Captura pantalla IG @maluma
Foto: Captura pantalla IG @maluma

Noticias RCN

abril 15 de 2026
02:09 p. m.
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Ryan Castro y Maluma sorprendieron una vez más a su amplia fanaticada ya que ambos artistas anunciaron su nueva colaboración bajo la premisa de que el “cantante del ghetto” se encuentra tras la búsqueda de una nueva pareja sentimental.

El anuncio habría sido una noticia esperada por cientos de sus fanáticos, quienes aseguraron en meses pasados que los paisas estaban anticipando la novedad al ser vistos repartiendo flores por las calles de Estados Unidos.

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¿Cuándo saldrá la nueva canción?

Según la más reciente publicación de Juan Luis, más conocido como Maluma, su nueva colaboración ‘Pa’ la seca’ será lanzada al público este jueves 16 de abril a las 7:00 p.m. en todas las plataformas disponibles. En el clip de expectativa se les observa cantando y bailando sobre un automóvil cargado de flores.

Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar ya que cientos de fanáticos manifestaron su emoción al ver a dos de los artistas más representativos del género urbano, en la actualidad, unirse una vez más para hacer una colaboración de alto impacto.

Entre los comentarios también se ha destacado el impacto que Ryan Castro ha logrado consolidar en los meses más recientes, pues desde las polémicas declaraciones por parte de la actriz Lina Tejeiro, para un podcast en redes, cientos de usuarias manifestaron su interés ante el cambio físico del hombre.

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Ryan Castro anunció su álbum junto a J Balvin

No cabe duda de que el “awo” se encuentra en uno de sus mejores momentos musicales, pues anunció su primer álbum colaborativo en compañía de José Osorio, más conocido como J Balvin. El disco, que recibirá el nombre de ‘Omerta’ promete combinar el mejor estilo del dancehall y el clásico reggaetón que caracteriza a ambos artistas.

La campaña de expectativa de este nuevo producto musical ha sido contundente, pues el clip oficial contó con la participación de actores de talla internacional como Sofía Vergara y Marlon Moreno junto a Valentina Ferrer y Eladio Carrión.

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