Contraloría activó función de advertencia ante amenaza a la economía por aumento de la deuda en Colombia

La Contraloría activó una función de advertencia dirigida al Ministerio de Hacienda por el acelerado endeudamiento del país y las altas tasas de interés con las que el Estado está adquiriendo deuda.

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Esta medida, poco común en el control fiscal, se implementa cuando existe un riesgo inminente para la economía y el equilibrio fiscal nacional.

Entre enero y febrero de 2025, el endeudamiento alcanzó $40 billones de pesos, mientras los ingresos fueron de $49.2 billones.

Aunque aparentemente existe un saldo favorable de $9 billones, estas son deudas a largo plazo con intereses entre 13% y 14% que continuarán creciendo.

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La dura advertencia a las finanzas del país

Jenny Lindo, contralora delegada para las Finanzas Públicas, explicó que:

Una función de advertencia se activa en casos muy especiales y en casos en los que hay un riesgo inminente de posible pérdida del recurso o un riesgo para la economía y el equilibrio fiscal del país.

La funcionaria indicó que desde noviembre de 2024 la Contraloría observa un incremento sustancial en las tasas de interés.

El hecho más alarmante ocurrió el 13 de marzo de 2025, cuando el Estado colombiano adquirió deuda con una tasa de interés del 13.68%, "la más alta con la que el Estado colombiano se ha endeudado", según Lindo.

Este evento histórico fue el detonante para activar la función de advertencia que ahora exige al Ministerio de Hacienda justificar el manejo de la deuda.

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Este podría ser el PNG para 2027

Respecto al Presupuesto General de la Nación, el anteproyecto para 2027 contempla 602 billones de pesos, un aumento frente a los 547 billones de 2026.

Sin embargo, la distribución genera preocupación: mientras la inversión disminuye, el servicio a la deuda pasará de 100 billones en 2026 a 149.9 billones en 2027, un incremento del 49.3%.

La Contralora señaló dos problemas estructurales: los recortes presupuestales tardíos y la sobreestimación del recaudo.

La planeación presupuestal del próximo año no se puede hacer sobre una sobreestimación del recaudo (…) en la medida en que no se aumenten los ingresos, por supuesto que seguramente una de las fuentes de recursos va a tener que ser la deuda.

La Contraloría mantendrá un seguimiento al Ministerio de Hacienda y espera que esta advertencia sirva para tomar los ajustes necesarios y evitar que se consoliden los riesgos fiscales que amenazan la economía colombiana.