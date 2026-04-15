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Habrá ajuste en avalúos catastrales tras acuerdos con manifestantes en seis departamentos

Las mesas regionales se instalarán en Santander, Norte de Santander, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Cesar en máximo dos semanas.

Noticias RCN

abril 15 de 2026
01:57 p. m.
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El Instituto Geográfico Agustín Codazzi llegó a un acuerdo con manifestantes para realizar un reajuste en el avalúo catastral de los predios que presentan irregularidades, priorizando los casos en los departamentos afectados por las protestas.

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La medida busca resolver las inconsistencias técnicas que generaron el descontento de los propietarios.

Mediante una resolución oficial, el Instituto Agustín Codazzi autorizó a los directores territoriales para ajustar los porcentajes del incremento de los avalúos.

El documento ordena modificar mediante un acto administrativo los porcentajes del incremento, "a fin de asegurar la coherencia técnica y su adecuada incorporación en la base catastral para la vigencia de este año".

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El papel de los concejos municipales para el pago del impuesto predial

Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, los concejos municipales tendrán la facultad de exonerar algunos predios o reducir el valor del pago del impuesto predial.

Esta medida otorga mayor autonomía a las autoridades locales para atender casos particulares que requieran tratamiento especial.

Como parte de los compromisos adquiridos, se acordó la instalación de mesas regionales en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Cesar.

Estas mesas de trabajo se desarrollarán en un plazo máximo de dos semanas y tendrán como objetivo identificar posibles inconsistencias en los avalúos, priorizar casos críticos y proponer ajustes técnicos en el marco de la normativa vigente.

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Los compromisos acordados para el ajuste de los avalúos catastrales

Los compromisos incluyen la revisión de los ajustes de los avalúos catastrales, asistencia técnica por parte de las gobernaciones y apoyo logístico para garantizar el desarrollo efectivo de las mesas de trabajo.

La estrategia busca brindar soluciones concretas a los propietarios afectados por incrementos considerados desproporcionados.

La controversia surgió por aumentos significativos en los avalúos catastrales que impactaron directamente en el valor del impuesto predial que deben pagar los propietarios.

Las protestas se intensificaron en varias regiones del país, obligando al Gobierno nacional a intervenir y buscar soluciones mediante el diálogo.

La implementación de estas medidas representa un esfuerzo por equilibrar la necesidad de actualización catastral con la capacidad económica de los contribuyentes.

Las autoridades esperan que los ajustes técnicos permitan resolver las irregularidades sin afectar la sostenibilidad fiscal de los municipios.

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