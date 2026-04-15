“Es un alivio para las regiones”: Gobernadores tras fallo de la Corte sobre devolución de impuestos

La decisión de la Corte Constitucional de ordenar la devolución de impuestos recaudados por el incremento a productos como licor, cigarrillos y juegos de azar generó reacciones inmediatas entre los gobernadores del país.

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Durante la cumbre realizada en Chía, varios mandatarios regionales coincidieron en que el fallo representa un alivio para las finanzas territoriales y una reivindicación de la autonomía de los departamentos.

Desde el Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro aseguró que la decisión responde a una postura que los gobernadores defendieron desde el inicio. Según explicó, siempre consideraron que el decreto era inconstitucional, ya que comprometía recursos que, por mandato constitucional, pertenecen a las regiones.

Gobernadores destacan impacto fiscal y constitucional del fallo

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, afirmó que, aunque la decisión lo tomó por sorpresa, abre la puerta a una discusión más amplia sobre el modelo tributario en Colombia.

El mandatario advirtió que muchas regiones dependen de rentas asociadas al consumo, lo que calificó como un esquema regresivo. En ese sentido, insistió en la necesidad de avanzar en una ley de competencias que garantice que los impuestos recaudados en los territorios regresen a las regiones para cerrar brechas sociales.

A estas voces se sumó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien destacó efectos positivos tras la suspensión del decreto. Según indicó, en el departamento se registró un aumento del 50% en el recaudo desde febrero.

Llamado a respetar la institucionalidad y fortalecer las regiones

Desde la Federación Nacional de Departamentos, su presidenta y gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, calificó el fallo como un “alivio para el país”.

La dirigente subrayó que la decisión no representa una victoria política de los gobernadores, sino un triunfo de la institucionalidad. “Hoy ha ganado la institucionalidad. Las Cortes tienen una responsabilidad, el Congreso también, y todos debemos funcionar como un país en democracia”, afirmó.

El fallo, cuya ponencia estuvo a cargo del magistrado Juan Carlos Cortés, declaró inconstitucional el decreto que incrementó temporalmente los impuestos entre el 30 de diciembre de 2025 y el 28 de enero de 2026.

Como resultado, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá devolver los recursos recaudados durante ese periodo, una medida que impacta directamente a miles de consumidores.