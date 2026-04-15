CANAL RCN
Economía

Colombia brilló en World of Coffee San Diego y fortalece su liderazgo en cafés especiales

World of Coffee 2026: Colombia impulsa su café en mercados internacionales.

colombia world of coffee san diego
Foto: world of coffee san diego

Noticias RCN

abril 15 de 2026
01:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La participación de Colombia en el escenario internacional del café dejó un balance positivo tras su paso por el World of Coffee San Diego 2026.

El país no solo figuró como uno de los protagonistas del evento, sino que consolidó su estrategia de posicionamiento en la industria global de cafés especiales, impulsada por la Federación Nacional de Cafeteros.

¿Cuántas tazas de café debería tomarse diariamente? Estudio reveló el impacto de la bebida
RELACIONADO

¿Cuántas tazas de café debería tomarse diariamente? Estudio reveló el impacto de la bebida

Con la asistencia de más de 15.000 personas y delegaciones de más de 90 países, la feria se convirtió en una vitrina clave para el sector. En ese contexto, Colombia logró capitalizar el espacio para fortalecer su presencia internacional, generar conexiones comerciales y destacar la calidad de su producto.

¿Cómo fue la participación de Colombia en World of Coffee San Diego 2026?

Bajo el concepto “El corazón de los cafés especiales”, el stand colombiano se posicionó como uno de los más visitados y dinámicos del evento. Este espacio permitió el encuentro entre productores, tostadores, compradores y marcas, facilitando un alto nivel de interacción comercial.

Uno de los principales atractivos fueron las estaciones de catación, donde compradores internacionales pudieron conocer la diversidad del café colombiano.

En algunos casos, delegaciones regionales presentaron hasta 15 variedades distintas, reflejando la riqueza de perfiles, procesos y territorios del país.

Beber 2 o 3 tazas de café al día se asocia con menor riesgo de demencia, según estudio
RELACIONADO

Beber 2 o 3 tazas de café al día se asocia con menor riesgo de demencia, según estudio

Además, la propuesta incluyó herramientas interactivas que permitieron a los asistentes identificar su perfil de café ideal y conectarse con regiones específicas de Colombia, fortaleciendo la experiencia y el reconocimiento del origen.

¿Qué impacto deja este evento para el café colombiano?

La participación en el World of Coffee no solo tuvo un componente de visibilidad, sino que también se tradujo en oportunidades concretas de negocio. Pequeños y medianos productores lograron posicionar sus productos ante mercados internacionales, ampliando sus posibilidades de exportación.

Este tipo de escenarios son clave en un contexto donde el consumo global de café de especialidad sigue en crecimiento y los compradores buscan trazabilidad, calidad y diferenciación.

Colombia, tradicionalmente reconocida por su café, ha venido adaptándose a estas nuevas exigencias del mercado, apostando por la innovación y la diversificación. En ese camino, su presencia en eventos internacionales refuerza su papel como proveedor de cafés de alto valor.

Colombianos llevan su tradición cafetera al corazón de Europa: migrar y emprender
RELACIONADO

Colombianos llevan su tradición cafetera al corazón de Europa: migrar y emprender

Sin duda, esta feria ratifica que el café colombiano no solo mantiene su relevancia histórica, sino que continúa evolucionando para competir en una industria cada vez más exigente y especializada.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ecuador

“No matemos la frontera”: director de Fenalco Nariño advierte incremento del contrabando por tensiones con Ecuador

Impuestos

Feria en Bogotá: pague sus impuestos con 10% de descuento

Trabajo

¿Le deben pagar más por trabajar el día cívico en Colombia?

Otras Noticias

Santander

Terminal de Bucaramanga retoma operaciones tras bloqueos: registraron millonarias pérdidas

Tras varios días de afectaciones económicas en Santander, se normalizan los despachos hacia destinos clave como Bogotá, Medellín y la costa Caribe.

Aida Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano reveló nuevos detalles de la fuga de su madre en un reality

¿Aida Victoria Merlano podría ir a la cárcel? La influencer reveló detalles en el reality La Mansión VIP.

Fenómenos naturales

Granizo del tamaño de pelotas de golf cayó en Estados Unidos y alertó a la comunidad

Enfermedades

¿Cuáles son las enfermedades invisibles más comunes en las mujeres?

Copa Libertadores

Jorge Bava respondió a Lucas González tras decir: “somos 100 veces mejores”