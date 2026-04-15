Colombia brilló en World of Coffee San Diego y fortalece su liderazgo en cafés especiales

La participación de Colombia en el escenario internacional del café dejó un balance positivo tras su paso por el World of Coffee San Diego 2026.

El país no solo figuró como uno de los protagonistas del evento, sino que consolidó su estrategia de posicionamiento en la industria global de cafés especiales, impulsada por la Federación Nacional de Cafeteros.

Con la asistencia de más de 15.000 personas y delegaciones de más de 90 países, la feria se convirtió en una vitrina clave para el sector. En ese contexto, Colombia logró capitalizar el espacio para fortalecer su presencia internacional, generar conexiones comerciales y destacar la calidad de su producto.

¿Cómo fue la participación de Colombia en World of Coffee San Diego 2026?

Bajo el concepto “El corazón de los cafés especiales”, el stand colombiano se posicionó como uno de los más visitados y dinámicos del evento. Este espacio permitió el encuentro entre productores, tostadores, compradores y marcas, facilitando un alto nivel de interacción comercial.

Uno de los principales atractivos fueron las estaciones de catación, donde compradores internacionales pudieron conocer la diversidad del café colombiano.

En algunos casos, delegaciones regionales presentaron hasta 15 variedades distintas, reflejando la riqueza de perfiles, procesos y territorios del país.

Además, la propuesta incluyó herramientas interactivas que permitieron a los asistentes identificar su perfil de café ideal y conectarse con regiones específicas de Colombia, fortaleciendo la experiencia y el reconocimiento del origen.

¿Qué impacto deja este evento para el café colombiano?

La participación en el World of Coffee no solo tuvo un componente de visibilidad, sino que también se tradujo en oportunidades concretas de negocio. Pequeños y medianos productores lograron posicionar sus productos ante mercados internacionales, ampliando sus posibilidades de exportación.

Este tipo de escenarios son clave en un contexto donde el consumo global de café de especialidad sigue en crecimiento y los compradores buscan trazabilidad, calidad y diferenciación.

Colombia, tradicionalmente reconocida por su café, ha venido adaptándose a estas nuevas exigencias del mercado, apostando por la innovación y la diversificación. En ese camino, su presencia en eventos internacionales refuerza su papel como proveedor de cafés de alto valor.

Sin duda, esta feria ratifica que el café colombiano no solo mantiene su relevancia histórica, sino que continúa evolucionando para competir en una industria cada vez más exigente y especializada.