Riñas, quemados y detenidos: Autoridades de Antioquia compartieron balance de seguridad durante Navidad

La celebración de la Nochebuena dejó un amplio despliegue de las autoridades en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Balance de seguridad de la noche de Navidad en Antioquia

Durante la noche del 24 de diciembre, la Policía Nacional respondió a 1.631 requerimientos ciudadanos a través de la línea de emergencias 123, en atención a diferentes situaciones registradas en municipios y comunas de la región.

De acuerdo con el reporte oficial, se presentaron tres hechos que afectaron la vida en las comunas de Castilla y Belén, en Medellín, y en el municipio de Bello.

Estos casos, asociados de manera preliminar a episodios de intolerancia, dejaron personas lesionadas con arma blanca.

Las llamadas recibidas estuvieron relacionadas principalmente con riñas, quema de pólvora y alteraciones al orden público. En total, se atendieron 157 conflictos entre ciudadanos, 261 reportes por manipulación y uso de pólvora, y 568 avisos por perturbación a la tranquilidad.

En medio de los procedimientos policiales se logró la captura de tres personas, el traslado de 28 ciudadanos al Centro de Traslado por Protección (CTP), la incautación de más de 57 armas blancas y la imposición de 123 comparendos en aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Asimismo, se ordenaron dos suspensiones temporales de actividades económicas y se decomisaron 74 kilos de pólvora.

Autoridades realizaron operativos durante la noche de Navidad en Antioquia

Uno de los resultados destacados se dio en la comuna de Manrique, donde gracias al rastreo por GPS de una motocicleta hurtada se ubicó una vivienda en la que fueron recuperadas cinco motocicletas que figuraban como robadas en distintos puntos del área metropolitana.

Como resultado de los operativos, fueron incautadas 435 armas cortopunzantes, 1.218 dosis de estupefacientes y se recuperaron 165 tarjetas bancarias débito y crédito.