“Fico y yo queremos llegar de las puertas hacia dentro”: esposa de Federico Gutiérrez

El próximo 29 de mayo se llevará a cabo la primera vuelta presidencial. Si bien es cierto que es una fecha crucial para conocer cuáles son los candidatos que lideran la contienda, también es importante conocer quiénes son las mujeres que están al lado de los hombres que quieren llegar la Casa de Nariño.

Este jueves el turno fue para Margarita Gómez, la esposa del candidato por Equipo Por Colombia, Federico Gutiérrez.

En diálogo con Noticias RCN, ‘Margara’, como le gusta que le llamen, habló sobre su familia, su matrimonio y sus intenciones en caso de llegar a ser la primera dama de Colombia.

“Soy una mujer muy tranquila, me gusta la vida pausada, mi proyecto más importante es mi familia, disfruto mucho estando con mi esposo, con mis hijos”, señaló Gómez.

Margarita también confesó que no le agrada mucho el título de primera dama.

“Yo siempre le digo a la gente que me siga diciendo Margara porque yo soy la misma persona, para mí es la persona lo que importa. El título realmente no me gusta, yo prefiero que me digan por mi nombre”, agregó.