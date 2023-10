Carlos Fernando Galán, en su tercera candidatura, va ganando en las encuestas ¿Logrará ser alcalde esta vez?

Quedan pocos días para las elecciones regionales 2023, mediante las cuales los bogotanos elegirán quién será el próximo en llegar al Palacio de Liévano. La ciudadanía buscará tener a un mandatario que pueda dar solución a las problemáticas que más aquejan a la capital y que tenga iniciativas muy beneficiosas.

Dentro de las temáticas que más se discutieron en debates y campañas, se habló de movilidad, seguridad, desarrollo, educación y género, para lo cual los candidatos plantearon sus propuestas y cómo sería posible plasmarlas.

Nueve aspirantes estuvieron en las calles convenciendo a los ciudadanos de votar por ellos, ejerciendo correctamente la democracia y abriendo un amplio espacio de participación ciudadana.

Noticias RCN habló con Carlos Fernando Galán, candidato por el partido Nuevo Liberalismo, el cual fue creado por su padre, Luis Carlos Galán, para brindar una propuesta diferente a la de las militancias tradicionales que han gobernado el país durante años.

Es reconocido por pertenecer a una familia de políticos: su padre y hermano, Juan Manuel Galán, fueron candidatos a la presidencia. Galán ha trabajado de la mano de Bogotá desde hace años en el Concejo y dice conocer de cerca las problemáticas de los bogotanos.

Esta es la tercera vez que se lanza a la Alcaldía y, debido al constante trabajo que ha realizado en las calles con los ciudadanos, se ha posicionado como primero en las encuestas, lo que indicaría que será el próximo alcalde de Bogotá.

¿Cómo es su relación con Rodrigo Lara?

Respeto a todos los candidatos, respeto a Rodrigo. Creo que es una persona que cuando se lo propone puede dar ideas interesantes para la ciudad. Todo respeto.

Yo le recomiendo que piense que la ciudadanía está esperando es construir colectivamente ideas, resolver los problemas, no peleas entre políticos, no ataques de políticos, que eso realmente a la ciudadanía no le interesa.

¿Por qué sale tan temprano a realizar campaña política?

Nosotros todos los días salimos temprano porque es en la calle hablando con la gente, compartiendo nuestras propuestas. Aquí pueden además entrar a hacer preguntas, ideas, sugerencias y así es que hacemos la campaña. Por la tarde tenemos una tarde larga, llena de debates y entrevistas. La clave es estar en contacto con la gente.

¿Qué tiene de diferente esta campaña con las anteriores?

Tenemos mucha más experiencia. Primero, hemos tenido un espacio para conocer aún más Bogotá. Llevamos 17 años conociéndola y entendiendo la ciudad, los problemas que tenemos. Segundo, pues tiene que ver con la experiencia con las derrotas y eso ayuda. Cuando uno se cae y se levanta otra vez, aprende a reconocer que cometió errores, que tiene que corregir y eso es parte fundamental del ejercicio.

¿Cómo era Bogotá en los años 80 en términos de seguridad?

Al principio de los 80 esta era otra ciudad. La mayoría de las casas no tenían rejas, la gente vivía en casas que tenían un vidrio directo a la calle y no pasaba nada, algo que hoy nadie puede imaginarse. Era otra ciudad y eso tenía un impacto en la calidad de vida de la gente. Los niños particularmente, que vivían con mucha más tranquilidad, las mujeres. Eso cambió muchísimo.

Hoy hay angustia permanente, sentimos miedo permanente la ciudadanía. Tenemos que trabajar enfocándonos en cómo resolvemos enfrentar las bandas delincuenciales que operan en Bogotá, que están operando en ese momento, con tecnología con mejor capacitación a la Policía, protegiendo a las víctimas, identificando herramientas tecnológicas que nos permiten facilitarles la vida a un ciudadano que se afecta por cuenta de un delito y que necesita el apoyo del Estado para que haya justicia.

¿Cuál es su lugar favorito en Bogotá?

Bueno, hay muchos, pero particularmente menciono uno donde me gusta hacer mucho ejercicio, que es el Parque Simón Bolívar, la pista atlética, el parque.

¿Qué opina sobre la ausencia de aspirantes mujeres en estas elecciones?

Es lamentable. Tenemos un problema en la democracia colombiana, sin lugar a dudas, y es la falta en cierta forma de condiciones que permita que las mujeres puedan participar más fácilmente. Es clave trabajar en eso. Cada partido tiene que hacerlo.

Por ejemplo, el sistema estatal de cuidado tiene herramientas que permiten que las mujeres que tienen una carga en el hogar puedan recibir un apoyo en muchos casos, a nivel local, pueden participar políticamente Ese tipo de herramientas nos tienen que ayudar en general a cambiar esa dinámica y garantizar que las mujeres puedan desarrollar todo su potencial

¿Cómo hará para que Bogotá no colapse con tantas obras que se realizarán simultáneamente?

Hay que decir la verdad: decir que vamos a eliminar el Pico y Placa en una condición como la que tú describes, es irrealizable. Hay que mantenerlo, se puede ajustar en horarios eventualmente, pero hay que mantenerlo.

Haremos un plan de choque de gestión de tráfico en vías principales, con equipos gerenciales que se dediquen a que las vías se muevan, que cuando haya un hueco en la vía se arregle; que cuando haya un estrellón se levante rápidamente.