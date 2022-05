Rodolfo Hernández se compromete a donar el sueldo si es presidente

Desde muy temprano este miércoles el movimiento político ha estado bastante activo con los candidatos y sus propuestas para convencer a más colombianos de sus diferentes planes de gobierno y una de las que más se destacó esta fecha fue un video y un anunció importante por parte de Rodolfo Hernández.

A menos de dos semanas para que se lleve a cabo la primera vuelta presidencial, Rodolfo Hernández es uno de los candidatos que más ha crecido en las encuestas durante los últimos días y lejos de aliarse con Sergio Fajardo, como en algún momento se rumoreó, el santandereano podría luchar por un puesto en segunda vuelta individualmente.

Por esta y más razones, Hernández continúa realizando campaña en diferentes lugares de Colombia y por medio de sus redes sociales, en donde cuenta con un gran apoyo de los ciudadanos.

Este miércoles, Rodolfo decidió comprometerse a donar su salario si llega a la Presidencia, tal y como lo hizo cuando fue alcalde de Bucaramanga en 2015.

¿De cuánto es el sueldo del presidente?

Actualmente, el salario asignado al presidente de Colombia es de $ 34,3 millones.

“Yo no soy un candidato que se inventa propuestas, los hechos hablan por mí. Yo también supe que es la pobreza”, inició manifestando el aspirante a la Casa de Nariño quien por medio de un video señaló que cuando fue elegido alcalde de Bucaramanga puso las necesidades de los más pobres por encima de sus privilegios.

“Tomé la decisión de donar completamente mi sueldo. Incluso, añadí plata de mi bolsillo para cumplir con el sueño de los jóvenes que querían estudiar pero que, por su situación económica, no podían hacerlo”, dijo el ingeniero, quien recordó que donó más de mil millones de pesos en su administración.

Yo no necesito plata porque esa ya la trabajé, pero hay 22 millones de colombianos pobres que sí la necesitan .#RodolfoHernandez #RodolfoPresidente #LigaAnticorrupcion #Elecciones2022 pic.twitter.com/Zm25ndF3Dx — Ing Rodolfo Hernandez ! (@ingrodolfohdez) May 18, 2022

Hernández fue contundente al manifestar que en el país hay más de 22 millones de ciudadanos pobres, “mientras los politiqueros corruptos se roban el dinero de todos nosotros”. Por eso, se comprometió a derrotar la corrupción y a donar su salario como presidente.

“Hoy me comprometo a donar mi sueldo como presidente de la República y a entregárselo a los más necesitados. Yo no necesito plata porque esa ya la trabajé. Lo que quiero es devolverles a los colombianos un poco de lo que me han dado”, concluyó.