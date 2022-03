¡Puerta cerrada! Rodolfo Hernández no hará alianza con Sergio Fajardo en primera vuelta

Por sorpresa tomo a varios la reunión entre los candidatos presidenciales Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández el pasado martes. Tras esta se comenzó a especular con una posible alianza entre los dos, debido a que ambos publicaron un mensaje en redes sociales donde mostraron estar de acuerdo en algunos temas, principalmente la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, las especulaciones se quedaron solamente en eso, especulaciones. Rodolfo Hernández en una entrevista con La FM, señaló que no hará ninguna alianza antes de la primera vuelta, con lo cual queda cerrada la puerta de juntarse con el candidato de la Coalición Centro Esperanza.

“Ese no ha sido el accionar político ni privado que he llevado en 53 años de vida política, no puedo hacer alianzas y por eso no me metí en la consulta, porque mi candidatura que me avalaron los colombianos es independiente”, sostuvo el exalcalde de Bucaramanga.

Por otro lado, remarcó que sentarse a hablar no tiene nada de malo, y por esa razón lo hizo con Sergio Fajardo, pero dejó en claro que no hará alianzas antes de la primera vuelta. "No me pongo a pensar en casos hipotéticos porque el que va a ganar soy yo", remarcó Hernández.

De la Calle busca fortalecer a Fajardo

En cuanto a las alianzas y respaldos políticos, el senador electo Humberto de la Calle busca respaldar la campaña de Fajardo, pero no podrá hacerlo mientras Ingrid Betancourt siga en carrera por la Presidencia.

Esto se debe a que el congresista se encuentra inscrito en el Partido Verde Oxígeno, movimiento por el cual Betancourt es candidata. Al ser militante de este, De la Calle no puede dar su apoyo a Fajardo ya que podría incurrir en doble militancia.

El castigo por esto sería la muerte política: la pérdida de su curul y la imposibilidad de volver a aspirar a cargos de elección popular.