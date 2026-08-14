Emisión Noticias RCN 07:00 p. m. / viernes 14 de agosto de 2026
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Noticias RCN
agosto 14 de 2026
09:57 p. m.
09:57 p. m.
- Esta es la historia de Laureano Quintero: el doctor que lidera rescates para salvar vidas.
- Continúa la búsqueda de sobrevivientes en el edificio Vanessa, en Cali, tras el terremoto.
- La historia de amor de Juan Felipe Giraldo, hallado sin vida a dos días de su boda, tras el terremoto.