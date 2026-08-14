Terremoto de 7,7 en Indonesia generó alerta de tsunami: al menos dos muertos se han registrado

Un fuerte terremoto, de magnitud 7,7, ahora sacudió al este de Indonesia en horas de la mañana del sábado 15 de agosto. El epicentro del movimiento telúrico se ubicó al norte de la isla de Flores, que se encuentra a 68 km de la ciudad de Ende, desde donde ya se han dado a conocer las primeras imágenes de pánico que algunos ciudadanos captaron.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el movimiento fue superficial lo que genera que se sienta con una intensidad mayor en las zonas más cercanas al epicentro. Las autoridades mantienen la evaluación de los daños ocasionados y las posibles pérdidas humanas durante el evento.

Muertos y afectados que dejó el terremoto en Indonesia

Hasta el momento, autoridades locales ya han empezado a emitir los primeros reportes del número de víctimas que el terremoto dejó. Al menos dos personas perdieron la vida y miles de habitantes de las costas se han visto obligadas a evacuar ante una alerta breve de tsunami.

Según AFP, el terremoto estuvo seguido de fuertes réplicas en las que una llegó a alcanzar la magnitud 6,1. Por su parte, la agencia de gestión de desastres del país informó que se encuentran verificando los datos oficiales por lo que en las próximas horas revelarán el número definitivo de víctimas y el alcance de las afectaciones.

Aunque la alerta de tsunami se generó principalmente en las provincias de Nusa Tenggara Oriental, Sulawesi del Sur y Nusa Tenggara Occidental, el organismo la retiró poco después.

"Instamos encarecidamente a nuestras comunidades a lo largo de la costa norte de Flores y en las zonas del sur, en las islas del sur y en toda la región sur, a que lleven a cabo una autoevacuación de inmediato", pidió Abdul Muhari, funcionario de la agencia de desastres BNPB.

Sin embargo, las autoridades han alertado a la comunidad para que los ciudadanos se alejen de la costa al adentrarse más de dos kilómetros o al subir a zonas montañosas a más de 10 metros de altura.

Imágenes del terremoto en Indonesia

Las imágenes ya se han tomado las redes sociales, pues varios internautas compartieron clips de los momentos de pánico tras evacuar las edificaciones que fueron sacudidas por el movimiento de la tierra.

En los videos, que actualmente están en verificación, se observan daños considerables en varias estructuras y el desplome de algunas edificaciones que fueron evacuadas rápidamente por los habitantes de la zona.