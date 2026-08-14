CANAL RCN
Internacional

Terremoto de 7,7 en Indonesia generó alerta de tsunami: al menos dos muertos se han registrado

Miles de habitantes en las costas han sido obligados a evacuar tras la emergencia.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

agosto 14 de 2026
09:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un fuerte terremoto, de magnitud 7,7, ahora sacudió al este de Indonesia en horas de la mañana del sábado 15 de agosto. El epicentro del movimiento telúrico se ubicó al norte de la isla de Flores, que se encuentra a 68 km de la ciudad de Ende, desde donde ya se han dado a conocer las primeras imágenes de pánico que algunos ciudadanos captaron.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el movimiento fue superficial lo que genera que se sienta con una intensidad mayor en las zonas más cercanas al epicentro. Las autoridades mantienen la evaluación de los daños ocasionados y las posibles pérdidas humanas durante el evento.

Impactantes videos del terremoto en Indonesia: así se sintió el fuerte sismo de 7,7
RELACIONADO

Impactantes videos del terremoto en Indonesia: así se sintió el fuerte sismo de 7,7

Muertos y afectados que dejó el terremoto en Indonesia

Hasta el momento, autoridades locales ya han empezado a emitir los primeros reportes del número de víctimas que el terremoto dejó. Al menos dos personas perdieron la vida y miles de habitantes de las costas se han visto obligadas a evacuar ante una alerta breve de tsunami.

Según AFP, el terremoto estuvo seguido de fuertes réplicas en las que una llegó a alcanzar la magnitud 6,1. Por su parte, la agencia de gestión de desastres del país informó que se encuentran verificando los datos oficiales por lo que en las próximas horas revelarán el número definitivo de víctimas y el alcance de las afectaciones.

Aunque la alerta de tsunami se generó principalmente en las provincias de Nusa Tenggara Oriental, Sulawesi del Sur y Nusa Tenggara Occidental, el organismo la retiró poco después.

"Instamos encarecidamente a nuestras comunidades a lo largo de la costa norte de Flores y en las zonas del sur, en las islas del sur y en toda la región sur, a que lleven a cabo una autoevacuación de inmediato", pidió Abdul Muhari, funcionario de la agencia de desastres BNPB.

Sin embargo, las autoridades han alertado a la comunidad para que los ciudadanos se alejen de la costa al adentrarse más de dos kilómetros o al subir a zonas montañosas a más de 10 metros de altura.

UNGRD descarta riesgo de tsunami en la costa Pacífica de Colombia tras terremoto de 7,7 en Indonesia
RELACIONADO

UNGRD descarta riesgo de tsunami en la costa Pacífica de Colombia tras terremoto de 7,7 en Indonesia

Imágenes del terremoto en Indonesia

Las imágenes ya se han tomado las redes sociales, pues varios internautas compartieron clips de los momentos de pánico tras evacuar las edificaciones que fueron sacudidas por el movimiento de la tierra.

En los videos, que actualmente están en verificación, se observan daños considerables en varias estructuras y el desplome de algunas edificaciones que fueron evacuadas rápidamente por los habitantes de la zona.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Terremoto

Sigue temblando en el mundo: videos de fuerte sismo de magnitud 5,2 que sacudió España

Venezuela

Venezuela anuncia la excarcelación de 131 presos políticos en medio de negociaciones

Estados Unidos

Estados Unidos eleva a 26,5 millones de dólares su ayuda para Colombia tras el terremoto

Otras Noticias

Temblor en Colombia

Esta es la historia de Laureano Quintero: el doctor que lidera rescates para salvar vidas

El médico, reconocido en el Valle del Cauca, se ha convertido en figura clave en las labores de rescate tras el desastre que afectó simultáneamente a varias ciudades colombianas.

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 14 de agosto de 2026: último sorteo

Consulta los resultados de la Lotería de Medellín del 14 de agosto de 2026 y descubre si eres uno de los ganadores del premio mayor.

Fenómenos naturales

¿Qué se necesita para ser voluntario en medio de un desastre natural y cómo se protegen estos?

Liga BetPlay

El fútbol colombiano se puso la camiseta por los damnificados: así están ayudando los equipos

Pereira

Jhonny Rivera denunció presunta estafa en medio de la recolección de ayudas tras el terremoto