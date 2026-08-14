Mañana Express viernes 14 de agosto de 2026

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agosto 14 de 2026
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  • En Pereira se suman los esfuerzos para encontrar señales de vida de estudiantes universitarios que residían en un edificio ubicado en Álamos.
  • En Quibdó, la sonrisa es prioridad para superar todo el llanto y desesperación provocados por el terremoto. Hay señales de esperanza entre los más chicos, quienes reciben atención sicosocial en medio de la crisis.
  • En Cali se conocen más cadenas de oración de quienes no pierden la fe y esperan encontrar a sus familiares desaparecidos en las edificaciones y barrios afectados.
  • Las redes sociales para salvar vidas, un grupo de influencers en Valle del Cauca, son un ejemplo de la importancia de las redes durante la tragedia. Gracias a su labor, cientos de lugares fueron visibilizados y recibieron la atención necesaria.
  • en Caldas es de aplaudir el trabajo que adelanta un grupo de carabineros, están llegando a refugios de animales, que resultaron heridos, para curarlos y llevarles alimentos.
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