Mañana Express viernes 14 de agosto de 2026
Reviva Mañana Express toda la información de todo lo que está pasando en su barrio, en las regiones, la movilidad, el clima, los aeropuertos, etc.
- En Pereira se suman los esfuerzos para encontrar señales de vida de estudiantes universitarios que residían en un edificio ubicado en Álamos.
- En Quibdó, la sonrisa es prioridad para superar todo el llanto y desesperación provocados por el terremoto. Hay señales de esperanza entre los más chicos, quienes reciben atención sicosocial en medio de la crisis.
- En Cali se conocen más cadenas de oración de quienes no pierden la fe y esperan encontrar a sus familiares desaparecidos en las edificaciones y barrios afectados.
- Las redes sociales para salvar vidas, un grupo de influencers en Valle del Cauca, son un ejemplo de la importancia de las redes durante la tragedia. Gracias a su labor, cientos de lugares fueron visibilizados y recibieron la atención necesaria.
- en Caldas es de aplaudir el trabajo que adelanta un grupo de carabineros, están llegando a refugios de animales, que resultaron heridos, para curarlos y llevarles alimentos.