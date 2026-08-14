Esta es la historia de Laureano Quintero: el doctor que lidera rescates para salvar vidas

Noticias RCN sigue conociendo historias de héroes sin capa tras la emergencia por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

Un héroe sin capa: rescatista salva vidas en Cali

Uno de ellos es el doctor Laureano Quintero, uno de los médicos más reconocidos del Valle del Cauca, quien se ha convertido en figura clave en las labores de rescate tras el desastre que afectó simultáneamente a varias ciudades colombianas.

Con tres décadas de experiencia en emergencias internacionales, el especialista regresaba de Venezuela cuando se enfrentó a esta tragedia en su propia tierra.

“Cada país ha dolido mucho, pero el nuestro duele más. Es nuestra alma, es nuestro corazón”, expresó Quintero sobre la diferencia entre atender emergencias en el extranjero y enfrentar una tragedia nacional.

El médico agregó que están “desplegando esto con mucha mayor vocación que nunca, porque es nuestra gente”.

La experiencia del doctor en múltiples países afectados por desastres no impidió que esta situación lo impactara profundamente.

"Cuando uno enfrenta tantos países en situación de desastre, siempre tiene el temor de que alguna vez ocurra acá", confesó, añadiendo que cuando sucede de manera tan atípica, "donde tantas ciudades simultáneas se ven involucradas, el golpe es mucho más fuerte y la respuesta de todos los equipos es más que necesaria”.

El momento más difícil que ha enfrentado Quintero fue el rescate de un menor de edad. "Es muy duro cuando pudimos sacar a un menor de edad y no quería salir con nosotros, pidiendo a su mamá. Muy complejo manejarlo, muy difícil", relató el especialista en rescates.

A pesar de la magnitud de la tragedia, el doctor Quintero ofreció un mensaje de esperanza a los colombianos: "Hay momentos en la vida que nos golpean de esta forma. Tenemos que salir adelante; tenemos cómo hacerlo. Con el dolor por los que ya no están, por la alegría con los que se han quedado y sobre todo con la esperanza de que vamos a salir adelante”.

El médico enfatizó que la recuperación depende del esfuerzo colectivo: "De cada uno de nosotros depende hacerlo de la mejor manera posible", concluyó Quintero desde Cali, epicentro de las labores de rescate y asistencia.