Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 14 de agosto de 2026: último sorteo

La Lotería de Medellín jugó este viernes 14 de agosto de 2026, un nuevo sorteo que mantiene atentos a miles de apostadores en Colombia.

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Quienes compraron su billete podrán consultar aquí el número ganador y la serie del premio mayor una vez finalice el juego. De acuerdo con el cronograma de la lotería, los sorteos ordinarios se realizan los viernes a las 11:00 p. m.

El número que cayó de la Lotería de Medellín hoy 14 de agosto 2026

Una vez se conozcan oficialmente los resultados del sorteo de este viernes, este espacio será actualizado con el número y la serie ganadora.

Premio mayor: $16.000 millones

Número ganador: 8929

Serie: 231

La recomendación para quienes participaron es revisar cuidadosamente tanto las cuatro cifras como la serie de su billete. Además del premio mayor, el plan contempla diferentes premios secos y aproximaciones que entregan más oportunidades de ganar.

Actualmente, la Lotería de Medellín cuenta con un plan total de premios de $42.000 millones, encabezado por un premio mayor de $16.000 millones. También entrega dos súper secos de $1.000 millones, dos de $700 millones, dos de $500 millones y otros premios de menor cuantía.

¿Cómo consultar los resultados de la Lotería de Medellín?

Los jugadores pueden verificar los resultados a través de los canales oficiales de la Lotería de Medellín. La entidad dispone de una herramienta en la que es posible seleccionar el sorteo e ingresar el número y la serie para comprobar si el billete obtuvo algún premio.

Resultados oficiales de la Lotería de Medellín

También es importante conservar el billete en buen estado, pues será necesario para realizar el proceso correspondiente en caso de resultar ganador.

En el sorteo anterior publicado por la entidad, correspondiente al 8 de agosto de 2026, el premio mayor cayó con el número 4366 de la serie 280.

Los resultados de este 14 de agosto deben verificarse siempre en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite para reclamar un premio.