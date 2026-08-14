Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / jueves 13 de agosto de 2026

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agosto 14 de 2026
06:35 a. m.
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  • Confirman la muerte de Isabella, la tercera trilliza que estaba atrapada bajo los escombros en Cali.
  • En medio de la tristeza las personas siguen ayudando a los damnificados. Continúan las tareas de los equipos de rescate y voluntarios.
  • En Quimbaya muchas casas quedaron destruidas y hay cerca de mil damnificados.
  • Los empresarios del país demuestran que cuando el país los necesita, están en primera fila. Ya son más de 40.000 millones de pesos en donaciones por medio de una recolecta que abrió la Andi durante su Congreso en Cartagena.
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