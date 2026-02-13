Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 12 de febrero de 2026
febrero 13 de 2026
07:11 a. m.
- Despliegue militar en Arauca luego del ataque con drones cargados con explosivos que fueron lanzados contra una base militar en Saravena, donde dos oficiales resultaron heridos.
- Más de 140.000 daminificados en Córdoba empiezan a sufrir por la aparición de enfermedades causadas por el estancamiento de agua y la proliferación de mosquitos y bacterias.
- Homenajes al empresario Gustavo Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, asesinados este miércoles en el norte de Bogotá.