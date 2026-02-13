CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 12 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

febrero 13 de 2026
07:11 a. m.
  • Despliegue militar en Arauca luego del ataque con drones cargados con explosivos que fueron lanzados contra una base militar en Saravena, donde dos oficiales resultaron heridos.
  • Más de 140.000 daminificados en Córdoba empiezan a sufrir por la aparición de enfermedades causadas por el estancamiento de agua y la proliferación de mosquitos y bacterias.
  • Homenajes al empresario Gustavo Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, asesinados este miércoles en el norte de Bogotá.
