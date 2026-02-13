CANAL RCN
América de Cali se quedó con el 'clásico de rojos' ante Santa Fe y escaló en la tabla: vea el gol

Los escarlatas llegaron a diez unidades.

Foto: Prensa América

febrero 13 de 2026
10:06 p. m.
En una noche vibrante bajo las luces del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, el América de Cali se impuso por la mínima diferencia (1-0) ante Independiente Santa Fe, adjudicándose una nueva edición del histórico 'clásico de rojos'. El encuentro, correspondiente a la sexta jornada de la Liga BetPlay 2026, cumplió con las expectativas de una rivalidad que paraliza al país.

El partido fue una partida de ajedrez táctico durante los primeros 70 minutos. Santa Fe, dirigido por Pablo Repetto, mostró un bloque defensivo sólido que neutralizó los intentos de Yeison Guzmán y Dylan Borrero. Sin embargo, la historia cambió al minuto 76.

El joven Daniel Valencia, quien hacía su debut oficial con la camiseta 'escarlata', aprovechó un parpadeo en la zaga cardenal para enviar el balón al fondo de la red. La anotación desató la euforia de los más de 30,000 espectadores que colmaron las tribunas del "Sanfernandino", marcando un hito personal para el ecuatoriano en su primer partido bajo las órdenes de David González.

Tras el gol, el conjunto bogotano adelantó líneas buscando el empate de forma desesperada. La oportunidad más clara para la visita llegó en el tiempo de adición (90+3'), cuando el experimentado Daniel Torres conectó un cabezazo que pasó rozando el vertical izquierdo del arco defendido por Jean Fernandez.

Con este resultado, el "Diablo Rojo" escala posiciones y se mete de lleno en el grupo de los ocho, sumando 10 unidades. Por su parte, Santa Fe pierde su invicto en el torneo y deberá recomponer el camino en la próxima fecha cuando reciba a Jaguares.

