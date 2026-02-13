Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 13 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 13 de 2026
08:12 a. m.
08:12 a. m.
- Niños de zonas rurales de Ortega, Tolima, arriesgan su vida para llegar a la escuela. Estudiantes, profesores y padres de familia exigen una solución urgente.
- Video de una cámara de seguridad sería clave en la investigación para esclarecer el asesinato en Bogotá del empresario Gustavo Andrés Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez. Las autoridades tratan de identificar al sicario que vestía un traje oscuro.
- En Montería el agua comienza a bajar y deja al descubierto las huellas de la devastación generada por las fuertes lluvias. Algunas familias damnificadas comienzan a retornar a sus hogares.
- Continúan llegando ayudas humanitarias a córdoba para respaldar a las familias damnificadas, mientras se refuerza la atención médica en los albergues donde permanecen los afectados.