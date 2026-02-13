CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 13 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 13 de 2026
08:12 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Niños de zonas rurales de Ortega, Tolima, arriesgan su vida para llegar a la escuela. Estudiantes, profesores y padres de familia exigen una solución urgente.
  • Video de una cámara de seguridad sería clave en la investigación para esclarecer el asesinato en Bogotá del empresario Gustavo Andrés Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez. Las autoridades tratan de identificar al sicario que vestía un traje oscuro.
  • En Montería el agua comienza a bajar y deja al descubierto las huellas de la devastación generada por las fuertes lluvias. Algunas familias damnificadas comienzan a retornar a sus hogares.
  • Continúan llegando ayudas humanitarias a córdoba para respaldar a las familias damnificadas, mientras se refuerza la atención médica en los albergues donde permanecen los afectados.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 12 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 12 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves12 de febrero de 2026

Otras Noticias

Valle del Cauca

Video: cámaras grabaron momento en el que una madre busca ayuda para salvar a su hijo de ahogarse

El menor se habría llevado a la boca un elemento plástico que le obstruyó la respiración.

Fútbol internacional

Reconocido exfutbolista de Selección fue diagnosticado con cáncer: esto reveló

El exdelantero también explicó cómo es el tratamiento que le están realizando.

Yeison Jiménez

Así luce la tumba simbólica de Yeison Jiménez: un fanático la visitó

Brasil

Alto funcionario en Brasil asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida tras descubrir una infidelidad de su esposa

Resultados lotería

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 12 de febrero de 2026