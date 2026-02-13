CANAL RCN
Internacional

Comando Sur de Estados Unidos confirma ataque contra embarcación en el Caribe: tres personas murieron

Durante la acción, tres presuntos narco-terroristas murieron y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

Foto: X @Southcom

Noticias RCN

febrero 13 de 2026
10:03 p. m.
El Comando Sur de Estados Unidos informó que este viernes 13 de febrero, bajo la dirección del general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque letal contra una embarcación operada presuntamente por organizaciones terroristas designadas.

La nave en ruta de narcotráfico fue neutralizada con saldo de tres muertos

De acuerdo con el comunicado oficial, la nave transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrada en operaciones de tráfico de drogas.

Durante la acción, tres presuntos narco-terroristas murieron. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

Ofensiva del gobierno Trump contra el narcotráfico

Este operativo se enmarca en la ofensiva que adelanta el gobierno del presidente Donald Trump en aguas del Caribe y el Pacífico para combatir el narcotráfico. La estrategia incluye el despliegue de unidades militares y acciones directas contra embarcaciones vinculadas a organizaciones criminales transnacionales.

El Comando Sur destacó que la operación refuerza el compromiso de Washington de enfrentar las redes de narcotráfico que operan en la región y que representan una amenaza para la seguridad hemisférica.

