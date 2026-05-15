Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / jueves 14 de mayo de 2026

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mayo 15 de 2026
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  • Sin rastro de Yulixa desde hace más de 24 horas, cuando la mujer de 54 años se sometió a un procedimiento estético en un centro que operaba de manera ilegal en el sur de Bogotá. Videos de seguridad podrían ser clave para esclarecer su paradero.
  • La deuda pública de Colombia sigue en aumento. Esta semana el Gobierno Nacional emitió más de $6 billones en títulos de tesorería.
  • La alerta de la Registraduría por el panorama de violencia en el país de cara a las elecciones. Hay más de 100 municipios en riesgo alto.
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