Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / jueves 14 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 15 de 2026
12:48 a. m.
12:48 a. m.
- Sin rastro de Yulixa desde hace más de 24 horas, cuando la mujer de 54 años se sometió a un procedimiento estético en un centro que operaba de manera ilegal en el sur de Bogotá. Videos de seguridad podrían ser clave para esclarecer su paradero.
- La deuda pública de Colombia sigue en aumento. Esta semana el Gobierno Nacional emitió más de $6 billones en títulos de tesorería.
- La alerta de la Registraduría por el panorama de violencia en el país de cara a las elecciones. Hay más de 100 municipios en riesgo alto.