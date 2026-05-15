Crisis en el DIM: otro gerente dejó el club y ya hay comunicado oficial

El ambiente en el Independiente Medellín sigue siendo tenso. En medio de los cuestionamientos deportivos y administrativos que rodean al club, este jueves se confirmó la salida de otro directivo importante dentro de la institución.

Se trata de Federico Spada, quien dejará su cargo como gerente deportivo del DIM tras varios años liderando el proyecto futbolístico del equipo antioqueño.

La noticia fue oficializada a través de un comunicado publicado por El Equipo del Pueblo S.A., donde se explicó que la decisión había sido tomada desde enero junto a su familia, aunque acordó mantenerse en funciones hasta finalizar la participación del club en la Copa Libertadores el próximo 31 de mayo.

¿Por qué renunció Federico Spada al DIM?

Según explicó el club en su comunicado oficial, la salida de Spada responde a una decisión personal que ya estaba definida desde comienzos de año. Sin embargo, el dirigente optó por continuar en el cargo durante algunos meses más para acompañar al equipo en el cierre del semestre y en la competencia internacional.

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“Fiel a su compromiso con el club, acordó permanecer en funciones hasta la finalización de nuestra participación en la CONMEBOL Libertadores”, señaló el DIM en el texto.

La renuncia se conoce en un momento complejo para el Medellín, marcado por la presión de los resultados y las críticas de la hinchada hacia las decisiones administrativas. Por eso, la salida de otro integrante de la dirigencia genera aún más incertidumbre sobre el futuro inmediato del proyecto deportivo.

¿Qué legado deja Federico Spada en el Medellín?

Durante su gestión entre 2023 y 2026, Federico Spada lideró un proceso que buscó devolverle competitividad y estabilidad al club. Bajo su dirección, el DIM volvió a disputar fases finales en el fútbol colombiano y tuvo presencia constante en torneos internacionales.

Además, el club destacó el fortalecimiento de las divisiones menores, logrando hitos históricos como el primer título nacional Sub-20 y la participación en la CONMEBOL Libertadores Sub-20.

En el comunicado, el Medellín también resaltó que el equipo logró proyectar jugadores hacia mercados internacionales como Italia, Inglaterra, Rusia y Sudáfrica, consolidando un modelo basado en el desarrollo del talento joven.