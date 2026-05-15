Accidente de bus escolar dejó 30 menores heridos en Lourdes, Norte de Santander

Una buseta escolar que transportaba menores de edad en zona rural de Lourdes, en Norte de Santander, se accidentó cuando el conductor perdió el control en una curva. El vehículo se volcó y treinta menores resultaron heridos.

De acuerdo con el reporte médico, diecinueve menores fueron dados de alta, otros tres trasladados a Cúcuta para valoración neurológica por traumas craneoencefálicos y el resto permanece bajo revaloración médica en el Hospital San Vicente de Paúl, en Gramalote.

Primeras hipótesis del accidente en Lourdes, Norte de Santander

El accidente ocurrió al finalizar la jornada escolar, cuando la buseta inició el recorrido hacia las veredas cercanas al casco urbano. Testigos aseguran que el exceso de velocidad habría ocasionado el volcamiento, aunque las autoridades también investigan posibles fallas mecánicas en el sistema de frenos.

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Los menores sufrieron politraumatismos y heridas leves que fueron atendidas en el Hospital Regional Centro de Gramalote, mientras tres estudiantes permanecen bajo observación en el centro asistencial de Lourdes.

Atención de la emergencia

Tras el siniestro, organismos de socorro, personal médico y habitantes de la zona participaron en las labores de rescate y traslado de los estudiantes lesionados hacia hospitales de Lourdes, Gramalote y Cúcuta.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo el vehículo pierde el control en una curva y termina volcado sobre la vía, lo que será parte del análisis técnico dentro de la investigación oficial.