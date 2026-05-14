Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / jueves 14 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 14 de 2026
09:42 a. m.
09:42 a. m.
- Las patinetas eléctricas son el nuevo objetivo de los delincuentes en Bogotá. El mercado ilegal de repuestos las convierte en el blanco perfecto.
- La crisis del sistema de salud sigue generando indignación en Cali. Cientos de pacientes de diferentes EPS salieron a protestar para exigir atención digna y la continuidad de sus tratamientos médicos.
- La Superfinanciera abrió una investigación por el no traslado de los recursos de fondos privados a Colpensiones.