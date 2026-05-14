Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / jueves 14 de mayo de 2026

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mayo 14 de 2026
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  • Las patinetas eléctricas son el nuevo objetivo de los delincuentes en Bogotá. El mercado ilegal de repuestos las convierte en el blanco perfecto.
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