Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / jueves 14 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 14 de 2026
06:03 p. m.
06:03 p. m.
- Corte Suprema abre investigación a la congresista Martha Peralta por caso de la UNGRD
- MOE alerta que Antioquia, Cauca y Chocó concentran el mayor riesgo electoral para candidatos presidenciales
- “Ley de punto final”: Santiago Botero propone indulto a delitos cometidos por peligrosos criminales