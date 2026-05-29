Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 28 de mayo de 2026

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mayo 29 de 2026
07:11 a. m.
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  • Una comisión de derechos humanos ya está en zona rural de San José del Guaviare para trabajar en la recuperación de al menos 52 cuerpos de disidentes de ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’, muertos en enfrentamientos entre esas estructuras.
  • La Corte Constitucional estudia una tutela donde una joven de 33 años pide el suicidio asistido. Desde hace más de 10 años padece trastornos psiquiátricos. La joven ya lo intentó con su EPS y se lo negó.
  • El procurador general Gregorio Eljach anunció indagación preliminar contra seis ministros y otros funcionarios por su presunta participación en política.
  • El Consejo de Estado le pidió al presidente Gustavo Petro abstenerse de difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido o movimiento político.
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