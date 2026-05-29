“La democracia necesita confianza”: presidente del CNE explica cómo funcionarán las elecciones de este domingo

A solo dos días de las elecciones presidenciales en Colombia, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Ricardo Quiroz Romero, aseguró en Noticias RCN que el país está preparado para vivir una jornada democrática “transparente, segura y vigilada”.

Durante una entrevista enfocada en pedagogía electoral, el magistrado explicó cómo funcionará el proceso de votación este domingo 31 de mayo y respondió algunas de las dudas más frecuentes de los ciudadanos.

“El próximo domingo tiene que ser la fiesta de la democracia. Tenemos instituciones fuertes, sólidas e independientes que van a garantizar unas elecciones transparentes”, afirmó.

Más de un millón de personas vigilarán las elecciones

Uno de los datos más llamativos entregados por el presidente del CNE fue el número de personas que participarán en la vigilancia del proceso electoral.

Según explicó, habrá cerca de 397.000 observadores electorales entre nacionales e internacionales, además de más de 373.000 testigos electorales acreditados por las campañas políticas y cerca de 800.000 jurados de votación designados por la Registraduría.

“Por primera vez en la historia tenemos la misión de observación más grande que ha tenido Colombia”, aseguró Quiroz.

El funcionario confirmó además la presencia de más de 1.500 invitados internacionales y representantes de cinco países que harán seguimiento a la jornada electoral.

¿Dónde denunciar irregularidades?

El magistrado hizo un llamado a los ciudadanos para utilizar únicamente canales oficiales en caso de detectar posibles irregularidades como compra de votos, amenazas o presiones políticas.

Las denuncias podrán hacerse a través de plataformas de la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y otras entidades oficiales habilitadas para la jornada.

Además, explicó que los testigos electorales tendrán herramientas digitales para reportar novedades en tiempo real durante el día de las elecciones.

Las dudas más frecuentes de los votantes

Durante la entrevista, el presidente del CNE también aclaró algunas preguntas recurrentes sobre la jornada electoral:

Quienes no cambiaron su puesto de votación deberán votar en el mismo lugar donde sufragaron la última vez.

No está permitido votar por otra persona, incluso si tiene autorización o documentos notariales.

Las personas con discapacidad sí pueden ingresar acompañadas.

Si un ciudadano se equivoca marcando el tarjetón, puede solicitar uno nuevo al jurado de votación.

No se permite tomar fotografías al voto.

Tampoco se puede hacer propaganda política cerca de los puestos de votación.

El voto en blanco no se suma automáticamente al candidato que vaya ganando.

Llamado al respeto de las reglas democráticas

Frente a las recientes polémicas por presunta participación en política de funcionarios públicos, el presidente del CNE insistió en la necesidad de respetar las reglas electorales y mantener garantías para todos los sectores.

“El mensaje es para todos los candidatos y campañas: respeto por las reglas de la democracia, por las instituciones y por los electores”, señaló.

Finalmente, Quiroz aseguró que el escrutinio de la primera vuelta presidencial podría conocerse rápidamente debido a la menor cantidad de candidatos y a la facilidad de identificación en el tarjetón.