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¿Cuándo jugarán Santa Fe y Medellín? Rivales y fechas en Sudamericana

Confirmados los cruces de Santa Fe y Medellín en la Sudamericana. ¿Cuándo jugarán?

Santa Fe y Medellín
Foto: Santa Fe y Medellín

Noticias RCN

mayo 29 de 2026
07:08 a. m.
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Independiente Santa Fe e Independiente Medellín ya tienen definidos sus caminos en la Copa Sudamericana. Tras finalizar terceros en sus respectivos grupos de la Copa Libertadores, ambos equipos colombianos disputarán los playoffs del torneo continental en busca de un cupo a los octavos de final.

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El sorteo dejó desafíos muy distintos para los representantes del fútbol colombiano. Mientras el DIM enfrentará a Vasco da Gama de Brasil, Santa Fe se medirá ante Caracas FC de Venezuela, una llave que, en el papel, parece más accesible para el conjunto bogotano.

¿Contra quién jugará Santa Fe en la Copa Sudamericana?

El equipo dirigido por Pablo Repetto tendrá como rival a Caracas FC, uno de los cruces más equilibrados de toda la fase de repechaje. A diferencia de otras llaves dominadas por clubes brasileños y argentinos, el cuadro cardenal evitará a los grandes favoritos del continente en esta instancia.

Santa Fe llega a la Sudamericana después de quedarse cerca de avanzar a los octavos de final de la Libertadores. Ahora buscará aprovechar su experiencia en este certamen, donde ya supo levantar el trofeo en 2015, uno de sus mayores logros deportivos.

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La serie comenzará en el estadio El Campín de Bogotá y se definirá en territorio venezolano.

¿Qué reto tendrá Medellín frente a Vasco da Gama?

La situación para Independiente Medellín luce más exigente. El equipo antioqueño tendrá que medirse ante Vasco da Gama, histórico club brasileño que parte como favorito para avanzar a la siguiente ronda.

El 'Poderoso', que recientemente inició una nueva etapa bajo la dirección técnica de Amaranto Perea, deberá hacer valer su condición de local en el partido de ida para llegar con opciones reales al encuentro de vuelta en Río de Janeiro.

La llave aparece como una de las más atractivas de los playoffs y pondrá a prueba la capacidad competitiva del conjunto colombiano frente a uno de los mercados más fuertes del continente.

¿Cuándo se jugarán los playoffs?

Los partidos de esta fase se disputarán después del Mundial. Tanto Santa Fe como Medellín comenzarán sus respectivas series en condición de local y cerrarán como visitantes.

Los partidos de ida serán los días 21, 22 y 23 de julio mientras que los duelos de vuelta se jugarán una semana después, entre el 28, 29 y 30 del mismo mes.

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La Copa Sudamericana vuelve a presentar un panorama dominado por equipos brasileños y argentinos, lo que aumenta el nivel de dificultad para los clubes colombianos. Sin embargo, tanto cardenales como poderosos tendrán la oportunidad de mantener viva la representación nacional en competencias internacionales.

El reto ya está definido. Ahora, Santa Fe y Medellín deberán demostrar en la cancha que tienen argumentos para seguir avanzando y soñar con una nueva campaña continental.

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