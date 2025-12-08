Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 11 de agosto de 2025
Noticias RCN
agosto 12 de 2025
06:48 a. m.
- Colombia despide con profundo dolor al senador y candidato Miguel Uribe Turbay. Sobre las nueve de la noche en medio de un acto solemne su cuerpo hizo el último recorrido por los pasillos del Capitolio Nacional, escenario desde donde defendió con vehemencia sus posturas e ideales. Su esposa María Claudia Tarazona, sus hijas, su padre Miguel Uribe Londoño y su hermana María Carolina Hoyos estuvieron escoltando el cuerpo del candidato en el ingreso al salón elíptico.
- Su esposa María Claudia Tarazona es sin duda símbolo de esperanza y fortaleza; lo vimos con sus mensajes cuando Miguel luchaba por su vida y nos pedía que no perdiéramos la fe, y hoy cuando en medio del dolor sacó fuerzas para decirle a los colombianos que rechaza cualquier acto de violencia y haciendo un llamado a recordar a Miguel desde el amor.
- El cuerpo del candidato Miguel Uribe llegó en una carroza fúnebre al Capitolio Nacional. Antes de ingresar recibió la bendición de un sacerdote católico. Su cuerpo fue escoltado por una guardia de honor y su esposa, su papá, y demás familiares.