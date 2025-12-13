CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 13 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 13 de 2025
05:28 p. m.
  • La Procuraduría hizo una alerta por los problemas de atención que se han presentado en las EPS intervenidas.
  • El desabastecimiento de gas podría tener impactos fuertes en el sistema de transporte en Bogotá.
  • Cerca de 11 horas permanecieron retenidos los trabajadores de una mina de esmeraldas en Boyacá. Hay 10 personas capturadas por este caso.
