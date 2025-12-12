CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 12 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
08:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Corte Constitucional abre nuevo incidente de desacato contra el ministro de Salud por incumplir órdenes sobre la UPC
  • Colombia refuerza seguridad en Cúcuta ante una posible intervención en Venezuela
  • En imágenes: María Corina Machado y Edmundo González se reunieron en Oslo para coordinar estrategia política
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 12 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 12 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 11 de diciembre de 2025

Otras Noticias

María Corina Machado

“Estábamos en medio de olas de tres metros”: agente entregó detalles del escape de María Corina Machado

Brian Stern reveló cómo fue el operativo de fuga de María Corina Machado desde Venezuela en una lancha.

Ministerio de Salud

Corte Constitucional abre nuevo incidente de desacato contra el ministro de Salud por incumplir órdenes sobre la UPC

El fallo advierte que el Ministerio de Salud no ha acatado las órdenes de la Corte sobre el ajuste de la UPC.

Conciertos

Pilas: si hace esto no lo dejarán ingresar al concierto de J Balvin en Bogotá

Automovilismo

Colombia tiene el parque automotor más viejo de Latinoamérica: ¿Cuáles vehículos podrían salir del mercado?

Selección Colombia

¿Peligra el amistoso Colombia vs. Croacia? Carlos Antonio Vélez advirtió un riesgo mundialista