Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 12 de diciembre de 2025
diciembre 12 de 2025
08:45 p. m.
- Corte Constitucional abre nuevo incidente de desacato contra el ministro de Salud por incumplir órdenes sobre la UPC
- Colombia refuerza seguridad en Cúcuta ante una posible intervención en Venezuela
- En imágenes: María Corina Machado y Edmundo González se reunieron en Oslo para coordinar estrategia política