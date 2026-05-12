Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 11 de mayo de 2026

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mayo 12 de 2026
12:08 a. m.
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  • El sentido homenaje al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien fue despedido en medio de una eucaristía en la Catedral Primada de Colombia. Allí, amigos y familiares lo recordaron como uno de los políticos más influyentes de la historia reciente del país.
  • Consejo de Estado suspendió de manera provisional en su totalidad el decreto que ordenaba el traslado de $25 billones de los fondos privados a Colpensiones. El tribunal habla de posibles extralimitaciones del gobierno.
  • Un juez decidió dejar libre por vencimiento de términos a la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, vinculada en el escándalo de corrupción de la UNGRD. Según las cuentas del juez, se cumplieron los días sin que fuera llamada a juicio.
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