CANAL RCN
Economía

Famosa marca de carros volverá a Colombia luego de 32 años: estos son los vehículos que llegarán

Reconocida marca automotriz regresará a Colombia luego de 32 años de ausencia. Estos son los vehículos eléctricos de lujo y modelos confirmados para el país.

Famosa marca de carros volverá a Colombia luego de 32 años: estos son los vehículos que llegarán

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
07:08 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La industria automotriz en Colombia sigue moviéndose hacia la electrificación y ahora sumará un nuevo protagonista. La reconocida marca estadounidense Cadillac confirmó oficialmente su regreso al país luego de 32 años de ausencia, apostándole únicamente a vehículos eléctricos de lujo.

Encontraron el carro de conductor de plataforma desaparecido en Bogotá: hay un capturado
RELACIONADO

Encontraron el carro de conductor de plataforma desaparecido en Bogotá: hay un capturado

El anuncio fue realizado por representantes de General Motors durante un evento en São Paulo, Brasil, donde revelaron que la marca volverá al mercado colombiano de la mano de GM Colmotores.

La estrategia llega en un momento clave para el país, teniendo en cuenta el crecimiento que han mostrado los carros eléctricos y la fuerte competencia que existe actualmente en el segmento premium, especialmente con fabricantes europeos y asiáticos.

Cadillac apostará por carros eléctricos de lujo en Colombia

El regreso de Cadillac estará enfocado exclusivamente en vehículos impulsados por energía eléctrica. La marca buscará atraer a clientes que buscan tecnología, comodidad y acabados de alta gama.

¿Qué significan las placas rojas en carros en Colombia? Esto dice MinTransporte
RELACIONADO

¿Qué significan las placas rojas en carros en Colombia? Esto dice MinTransporte

Entre las características ya confirmadas aparecen sistemas avanzados de asistencia a la conducción, múltiples pantallas digitales, integración con Google Automotive y servicios OnStar.

Además, los modelos contarán con detalles premium como tapicería en cuero, sistema de sonido AKG, asientos climatizados y funciones de masaje para conductor y pasajeros.

Cadillac había tenido presencia en Colombia durante parte del siglo XX y posteriormente en la década de los noventa, cuando llegaron modelos icónicos como Seville y Eldorado. Sin embargo, la operación oficial terminó poco tiempo después y los vehículos solo podían conseguirse mediante importaciones particulares.

Estos son los modelos de Cadillac confirmados para Colombia

Uno de los vehículos más llamativos será el Cadillac Celestiq, considerado uno de los carros eléctricos más exclusivos de la marca.

¿Qué significa el letrero “No PDA” en carros y motos? Aviso es común en Colombia
RELACIONADO

¿Qué significa el letrero “No PDA” en carros y motos? Aviso es común en Colombia

Este modelo incorpora dos motores eléctricos capaces de entregar 655 caballos de potencia y 876 Nm de torque, logrando acelerar de 0 a 100 km/h en cerca de cuatro segundos.

También llegará la SUV Cadillac Lyriq, el primer vehículo completamente eléctrico desarrollado por Cadillac, equipado con doble motor y tracción integral.

Finalmente, la marca confirmó la llegada de la camioneta Cadillac Optiq, otro modelo eléctrico que buscará competir dentro del creciente mercado premium en Colombia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 11 de mayo de 2026

Comercio electrónico

Pagos rechazados erróneamente: el costo oculto que golpea al comercio digital

Inteligencia Artificial

Inteligencia artificial en edificios y conjuntos: la apuesta tecnológica que empieza a crecer en Colombia

Otras Noticias

Enfermedades

OMS activa recomendaciones para los países tras muertes y contagios por hantavirus

Tedros Adhanom Ghebreyesus aseguró que el riesgo global sigue siendo bajo, pero advirtió que el largo periodo de incubación podría derivar en nuevos contagios.

Artistas

Reconocida presentadora confirmó en vivo que la diagnosticaron con cáncer

La presentadora anunció una importante decisión tras conocer el resultado de sus exámenes médicos.

Antioquia

Policía que disparó contra un perro en Rionegro será investigado disciplinariamente

Enfermedades

Confirman nuevos contagios en crucero contaminado con Hantavirus: así avanza la emergencia sanitaria

Atlético Nacional

¿Regresa uno de los máximos ídolos a Atlético Nacional? Esto se filtró