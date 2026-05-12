Famosa marca de carros volverá a Colombia luego de 32 años: estos son los vehículos que llegarán

La industria automotriz en Colombia sigue moviéndose hacia la electrificación y ahora sumará un nuevo protagonista. La reconocida marca estadounidense Cadillac confirmó oficialmente su regreso al país luego de 32 años de ausencia, apostándole únicamente a vehículos eléctricos de lujo.

El anuncio fue realizado por representantes de General Motors durante un evento en São Paulo, Brasil, donde revelaron que la marca volverá al mercado colombiano de la mano de GM Colmotores.

La estrategia llega en un momento clave para el país, teniendo en cuenta el crecimiento que han mostrado los carros eléctricos y la fuerte competencia que existe actualmente en el segmento premium, especialmente con fabricantes europeos y asiáticos.

Cadillac apostará por carros eléctricos de lujo en Colombia

El regreso de Cadillac estará enfocado exclusivamente en vehículos impulsados por energía eléctrica. La marca buscará atraer a clientes que buscan tecnología, comodidad y acabados de alta gama.

Entre las características ya confirmadas aparecen sistemas avanzados de asistencia a la conducción, múltiples pantallas digitales, integración con Google Automotive y servicios OnStar.

Además, los modelos contarán con detalles premium como tapicería en cuero, sistema de sonido AKG, asientos climatizados y funciones de masaje para conductor y pasajeros.

Cadillac había tenido presencia en Colombia durante parte del siglo XX y posteriormente en la década de los noventa, cuando llegaron modelos icónicos como Seville y Eldorado. Sin embargo, la operación oficial terminó poco tiempo después y los vehículos solo podían conseguirse mediante importaciones particulares.

Estos son los modelos de Cadillac confirmados para Colombia

Uno de los vehículos más llamativos será el Cadillac Celestiq, considerado uno de los carros eléctricos más exclusivos de la marca.

Este modelo incorpora dos motores eléctricos capaces de entregar 655 caballos de potencia y 876 Nm de torque, logrando acelerar de 0 a 100 km/h en cerca de cuatro segundos.

También llegará la SUV Cadillac Lyriq, el primer vehículo completamente eléctrico desarrollado por Cadillac, equipado con doble motor y tracción integral.

Finalmente, la marca confirmó la llegada de la camioneta Cadillac Optiq, otro modelo eléctrico que buscará competir dentro del creciente mercado premium en Colombia.