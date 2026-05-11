Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / lunes 11 de mayo de 2026

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mayo 11 de 2026
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  • En la Catedral Primada de Bogotá será la misa de despedida del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Se le rendirán honores por su trayectoria y legado a la política del país.
  • Crece la preocupación en Bogotá por los motociclistas infractores que invaden las ciclorrutas. La Policía sigue haciendo controles para evitar accidentes.
  • Tras el voraz incendio que acabó con seis viviendas y tres bodegas en el barrio Boston, en Medellín, familias piden ayuda porque se quedaron sin hogar.
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