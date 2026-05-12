Fiscalía no suspende órdenes de captura contra el Clan del Golfo y no garantiza seguridad jurídica en las ZUT

En las últimas horas, a través de un comunicado, la Fiscalía anunció que no suspende las órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo, listado en el que está incluido alias Chiquito Malo, quien tiene una solicitud de extradición de Estados Unidos por narcotráfico.

Asimismo, resolvió una solicitud en curso sobre las Zonas de Ubicación Temporal para el Clan del Golfo:

Resolvió abstenerse de implementar medidas orientadas a generar condiciones de seguridad jurídica para el tránsito de integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia hacia las Zonas de Ubicación Temporal.

¿Se podrá o no capturar a los más buscados del Clan del Golfo?

De acuerdo con la Fiscalía, antes del 25 de junio de 2026, fecha de inicio de las Zonas de Ubicación Temporal, se permitiría "ejecutar, de manera general, automática e inmediata órdenes de captura".

La razón es que no se garantizará la seguridad jurídica en estas zonas antes de la fecha establecida.

Al mismo tiempo, el ente acusador señaló que esta medida se mantendrá vigente hasta que inicien las ZUT “y hasta que cuente con información suficiente y verificable respecto al cumplimiento de los requisitos legales sobre el estado avanzado del proceso de paz”.

¿Cómo funcionan las ZUT para los 29 miembros del Clan del Golfo?

La resolución OCCP No. 120 “la ZUT debe entenderse como un medio para facilitar la desmovilización, el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento del grupo, no como el punto final del proceso ni como una habilitación general de movilidad”.

A partir del próximo 25 de junio de 2026, donde entra en vigencia las ZUT para los 29 miembros del Clan del Golfo, “empiezan los efectos de la inmunidad de tránsito y permanencia de las personas del EGC en las ZUT, así como la suspensión de las respectivas órdenes de captura”.

“Entre las personas incluidas en el listado entregado por el autodenominado EGC y admitido por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, se encuentra Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, requerido en extradición por los Estados Unidos de Norteamérica”, señala la resolución.