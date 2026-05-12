OMS activa recomendaciones para los países tras muertes y contagios por hantavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió este 12 de mayo a los países seguir sus “directrices” sanitarias para contener los contagios relacionados con el brote de hantavirus detectado en el crucero Hondius. El director Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmó que aunque no existen indicios de un brote de gran magnitud, podrían aparecer más casos debido al largo periodo de incubación del virus.

Durante una rueda de prensa en Madrid, luego de participar en Tenerife en la evacuación de los ocupantes del crucero, Tedros señaló que “el trabajo no ha terminado” tras la repatriación de más de 120 pasajeros y tripulantes de distintos países. La operación concluyó el lunes por la noche y posteriormente el Hondius partió hacia Países Bajos con una tripulación reducida.

Hasta el momento, entre los evacuados se han detectado tres nuevos positivos por hantavirus: una ciudadana francesa, un estadounidense y un español. En total, entre los cerca de 150 pasajeros y tripulantes del barco, las autoridades han contabilizado siete casos confirmados, uno probable y tres fallecidos.

¿Qué recomendó la OMS para contener los contagios por hantavirus?

La OMS recomendó que todas las personas evacuadas sean sometidas a un “seguimiento activo” durante 42 días desde la última exposición al virus, registrada el 10 de mayo. Según explicó Tedros Adhanom Ghebreyesus, este monitoreo puede realizarse en centros de cuarentena designados o en los domicilios de los afectados y se extendería hasta el 21 de junio.

El director de la OMS recordó que cada país mantiene protocolos sanitarios diferentes y reconoció que el organismo internacional no puede obligar a los gobiernos a adoptar sus medidas.

Sin embargo, insistió en que las directrices buscan reducir riesgos y fortalecer la vigilancia epidemiológica. “Los virus no conocen fronteras”, afirmó durante la comparecencia conjunta con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Francia, por su parte, pidió una “coordinación más estrecha” de los protocolos sanitarios dentro de la Unión Europea tras conocerse los casos asociados al crucero. Mientras tanto, en Madrid, uno de los 14 españoles que viajaban en el Hondius dio positivo y presentó fiebre y síntomas respiratorios leves, aunque las autoridades indicaron que permanece estable.

¿Por qué preocupa la cepa Andes detectada en el crucero Hondius?

El tipo de hantavirus identificado en el crucero corresponde a la cepa Andes, una variante que puede transmitirse de persona a persona. Esta característica incrementó la atención internacional sobre el caso y motivó las medidas de seguimiento sanitario adoptadas tras la evacuación de los pasajeros.

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El hantavirus suele transmitirse a través de roedores infectados, principalmente mediante contacto con orina, saliva o heces. Sin embargo, la cepa Andes representa una excepción debido a su capacidad de contagio interpersonal, lo que elevó la preocupación entre las autoridades sanitarias y los gobiernos involucrados en la repatriación.

Ghebreyesus también intentó transmitir calma a la población local y aseguró que “el riesgo es bajo”, tanto para los habitantes de Tenerife como a nivel mundial.