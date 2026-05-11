Confirman nuevos contagios en crucero contaminado con Hantavirus: así avanza la emergencia sanitaria

Continúa la emergencia sanitaria registrada en un crucero contaminado con Hantavirus que permanecía atracado en la isla de Tenerife, España.

Mientras las autoridades avanzan en el control de la situación, ya fueron evacuados pasajeros y parte de la tripulación, aunque el brote sigue generando preocupación luego de que se confirmaran dos nuevos casos positivos.

¿Cómo avanza la evacuación de los contaminados con hantavirus?

La operación de evacuación se desarrolló entre ayer y hoy bajo estrictos protocolos sanitarios coordinados por el Gobierno español, luego de que el buque tuviera que permanecer detenido en el puerto de Granadilla debido a las condiciones climáticas y a las advertencias emitidas por las autoridades de la isla.

La ministra de Sanidad del Gobierno de España, Mónica García, confirmó que las autoridades lograron evacuar a los pasajeros y tripulantes que debían abandonar la embarcación.

Entre ayer y hoy hemos evacuado a los 125 pasajeros y tripulantes de 23 países que o están en sus países o están ahora mismo, como acaban de ver, siendo trasladados hacia sus países.

Según el reporte oficial, todavía permanecían 54 personas de diferentes nacionalidades dentro del crucero después de que pasajeros procedentes de Francia, Canadá y Estados Unidos fueran trasladados previamente a sus países de origen.

Posteriormente, durante este jueves, otras 22 personas desembarcaron en Tenerife mientras continuaban las operaciones sanitarias y logísticas desplegadas por las autoridades españolas.

¿Hacia dónde serán trasladados?

La ministra también detalló cómo avanzará el traslado del personal que sigue relacionado con la emergencia sanitaria dentro de la embarcación.

Irán 21 personas de tripulación, más dos médicos de la Organización Mundial de la Salud, y otro vuelo desplazará a las seis personas que luego, posteriormente, irán a Australia.

Con este procedimiento, serían finalmente 32 los tripulantes que permanecerán a bordo del crucero durante el trayecto hacia Rotterdam, en Países Bajos, destino al que el barco llegaría en aproximadamente cinco días.

Confirman nuevos casos de hantavirus

Las autoridades sanitarias mantienen el monitoreo constante sobre la situación debido a la confirmación de dos nuevos casos positivos de Hantavirus, enfermedad que obligó a activar protocolos especiales de vigilancia epidemiológica dentro y fuera de la embarcación.

Mientras tanto, el crucero continúa navegando hacia Europa continental con parte de la tripulación y personal médico a bordo, mientras las autoridades siguen evaluando el estado de salud de quienes permanecen vinculados al brote.