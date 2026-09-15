Árbol colapsó y le cayó encima a un hombre en Cartagena: sufrió varias fracturas y está en UCI

En Cartagena un hombre resultó gravemente herido luego de que le cayera encima un árbol, mientras reposaba sentado en un parque.

RELACIONADO Cayeron asesinos de la pareja de abuelitos amarrados y asesinados a puñaladas por su pensión

Los hechos ocurrieron en una zona cercana a la Escuela Naval de Cartagena, en donde se encontraba el hombre, un trabajador de mototaxi que estaba a la espera de que le saliera un servicio.

Aparentemente, lo que ocurrió es que la raíz del árbol estaba débil, por lo que colapsó repentinamente.

Hombre está en UCI y con varias fracturas

Lo que se sabe hasta el momento es que el hombre afectado se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos con varias fracturas, pero estable.

Su hermano confirmó a Noticias RCN que sufrió una conmoción severa en el cerebro debido al golpe. Además, tuvo una fractura de brazo y una lesión considerable en una de las orejas.

El árbol causante del accidente fue descrito por los vecinos como "bastante grande" y con "muchísimos años", lo que genera preocupación entre la comunidad sobre la seguridad de otros árboles similares en el parque.

RELACIONADO Bus del MÍO terminó en llamas con pasajeros a bordo en Cali

Autoridades revisan otros árboles del sector

En respuesta, técnicos especializados han iniciado una evaluación del cableado y de otros árboles en la zona para prevenir futuros accidentes.

Por el momento, el área del accidente se mantiene bajo observación mientras las autoridades continúan sus investigaciones tras el lamentable incidente.