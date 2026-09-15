Confirmado: saldrá nueva canción de Yeison Jiménez

El artista de música popular Nicolás Hernández revolucionó a los fanáticos de la música popular el pasado lunes 14 de septiembre al anunciar que su colaboración con Yeison Jiménez, a 8 meses de su trágico fallecimiento, saldrá al público muy pronto.

"Para mí desde hace años grabar con el maestro Yeison era un sueño! Llevo en el alma esa tarde del 17 de julio de 2025 cuando el Maestro me escribió que tenía tiempo de grabar (...) fue una sesión espectacular", escribió el joven cantante en su cuenta de Instagram al hacer el anuncio.

Tras varias colaboraciones con algunos de los artistas más importantes del género popular en Colombia, como Jessi Uribe, Pipe Bueno o Jhonny Rivera, el artista cumplirá uno de sus sueños al lanzar una canción con el que fue uno de los representantes más importantes de la música en el país.

'Bandido retirado': la nueva canción de Yeison Jiménez y Nico Hernández

En la publicación en redes sociales, Hernández confirmó que la canción llevará por nombre 'Bandido retirado' y aseguró que la composición fue escrita por Yeison; además, los arreglos también fueron aprobados por él y aseguró que 'el aventurero' quedó satisfecho con el resultado final.

"Gracias por la oportunidad, Aventurero, voy a querer, a cantar y a promocionar nuestra canción como hubieras querido, con toda y con el corazón", expresó Nico Hernández e informó a los fanáticos que muy pronto dará la fecha oficial del lanzamiento.

Canciones de Yeison Jiménez después de su fallecimiento

Después del 10 de enero de 2026, fecha del fatal accidente, el equipo de producción de Yeison Jiménez y, bajo previa autorización familiar, ha lanzado dos producciones: 'Dime que sí', lanzada en febrero de 2026, y 'Mala de profesión', publicada en julio de 2026, cuyo lanzamiento fue acompañado de un video creado con inteligencia artificial.

De este modo, será la tercera canción oficial con participación de Yeison Jiménez y se espera que en el futuro sean lanzadas más de 50, que según confirmó su equipo, fueron las que dejó grabadas.