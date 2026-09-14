Mañana Express lunes 14 de septiembre de 2026
Reviva Mañana Express toda la información de todo lo que está pasando en su barrio, en las regiones, la movilidad, el clima, los aeropuertos, etc.
Mañana Express
septiembre 14 de 2026
11:33 a. m.
11:33 a. m.
- Al menos cuatro personas fueron asesinadas tras la incursión de un grupo armado a un establecimiento de la aldea Simaña, en zona rural de La Gloria, Cesar.
- Abelardo de la Espriella autorizó el ingreso de la Policía a las universidades públicas cuando haya terrorismo, asegurando que el orden público va primero.
- Un hombre está en la clínica luego de ser atropellado por el conductor de una camioneta con el que discutió minutos antes en un semáforo.