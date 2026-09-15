Organizaciones globales analizaron el rol de la mujer en la transformación de América Latina en EE. UU.

Washington, Estados Unidos, fue escenario de la primera edición del She Is Global Forum Las Américas 2026, un encuentro que reunió a representantes de organismos multilaterales, sector privado, academia y organizaciones internacionales para analizar el papel de las mujeres en los procesos de transformación de América Latina.

La jornada se realizó el 11 de septiembre en Georgetown University y contó con cerca de 200 asistentes presenciales y más de 1.000 personas conectadas mediante streaming.

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Los ejes del She Is Global Forum Las Américas 2026

La programación se estructuró en cinco ejes: Liderar, Aprender, Invertir, Construir e Inspirar.

A partir de estos temas, los participantes abordaron asuntos relacionados con las políticas públicas, los derechos humanos, la inversión, la economía del cuidado, la innovación, el emprendimiento y el liderazgo de las mujeres.

Uno de los espacios centrales del foro fue la conversación titulada “Women, leadership, peace & legacy”, que reunió a Nadia Murad, Premio Nobel de Paz 2018 y defensora global de los derechos humanos; Nadia Sánchez, fundadora de She Is; y Alyse Nelson, presidenta y directora ejecutiva de Vital Voices Global Partnership.

El diálogo permitió conectar experiencias vinculadas con el liderazgo, la paz y la incidencia internacional. También puso en común perspectivas construidas desde distintos escenarios y trayectorias de trabajo por la transformación social.

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Una agenda de conexiones y oportunidades

El foro fue el punto principal de una programación internacional desarrollada por la Fundación She Is entre el 6 y el 12 de septiembre. Durante esa semana, una delegación integrada por 35 mujeres líderes de nueve países de América Latina sostuvo encuentros con representantes del Banco Mundial, el Grupo BID, BID Invest, BID Lab, la Organización de los Estados Americanos, Mastercard, Milken Institute, Vital Voices y United Nations Foundation, entre otras instituciones.

La delegación estuvo conformada por empresarias, ejecutivas, científicas, académicas, emprendedoras, líderes sociales y políticas.

Las participantes tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos, conocer el funcionamiento de diferentes organizaciones y establecer relaciones que podrían convertirse en alianzas, iniciativas de cooperación e intercambios de conocimiento.

Leidy Martínez, directora ejecutiva de la Fundación She Is, explicó que uno de los propósitos de la agenda era acercar a las participantes a actores que tienen influencia en decisiones relevantes para América Latina.

La intención, señaló, era que las conexiones se tradujeran en nuevas alianzas, posibilidades de inversión, financiación y oportunidades para ampliar el alcance de los proyectos y comunidades representadas por estas mujeres.

La iniciativa se desarrolló en el marco de los 10 años de la Fundación She Is, organización nacida en Colombia que busca llevar su plataforma de liderazgo femenino a escenarios internacionales.

Este artículo fue realizado con el apoyo de una inteligencia artificial y redactado por un periodista.