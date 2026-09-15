Mayores de 60 años deberán cumplir este requisito para renovar la licencia de conducción en Colombia

Los conductores mayores de 65 años que tengan próxima a vencer su licencia de conducción deben prestar especial atención a uno de los requisitos exigidos para realizar la renovación en Colombia.

La edad implica períodos de vigencia más cortos y, por ello, controles más frecuentes sobre las condiciones necesarias para conducir.

El proceso incluye una evaluación de aptitud en la que se revisan aspectos como la visión, la audición, la coordinación motriz y las condiciones físicas y mentales. Estas valoraciones buscan establecer que la persona cuenta con las capacidades necesarias para manejar de manera segura.

Las disposiciones sobre los certificados de aptitud están contempladas en la normativa colombiana y aplican a los conductores de acuerdo con su edad y el tipo de licencia que tengan.

¿Cada cuánto deben renovar la licencia los mayores de 65 años?

Para quienes tienen licencia de servicio particular, las reglas establecen diferentes períodos de vigencia según la edad.

Los conductores menores de 60 años deben renovar su licencia cada 10 años. En el caso de quienes tienen entre 60 y 80 años, el trámite debe realizarse cada cinco años.

Por su parte, los mayores de 80 años deben renovar la licencia de conducción cada año. Por esta razón, una persona de 65 años debe estar pendiente de la fecha de vencimiento y realizar nuevamente la evaluación correspondiente cuando llegue el momento.

¿Qué pasa con las licencias de servicio público?

Los tiempos cambian para quienes conducen vehículos de servicio público. Los menores de 60 años deben renovar su licencia cada tres años, mientras que quienes superan esa edad deben hacerlo anualmente.

Estas reglas continúan vigentes mientras se analiza una posible modificación al Código Nacional de Tránsito. El Gobierno estaría estudiando ampliar la vigencia de las licencias para reducir la frecuencia de estos trámites, aunque esta propuesta todavía no representa un cambio en las condiciones actuales.