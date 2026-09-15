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Alemania y España: definidas las sedes para las finales de la Champions League 2028 y 2029

Además, la UEFA confirmó las sedes para las finales de la Europa League y Conference League de las próximas dos temporadas.

Definidas las sedes para la final de Champions 2028 y 2029.

Noticias RCN

septiembre 15 de 2026
07:03 a. m.
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Apenas una semana después del inicio de la edición 2026/2027 de la UEFA Champions League, la máxima entidad del fútbol europeo confirmó oficialmente las sedes de la final del certamen para las próximas dos temporadas; para la presente edición, el partido final se jugará en el estadio Metropolitano de Madrid.

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¿Dónde serán las finales de la Champions 2028 y 2029?

El Comité Ejecutivo de la UEFA, después de reunión en Grecia, definió las sedes para las finales de la Champions League 2028 y 2029. La final de la edición 27/28 se disputará en el Allianz Arena de Múnich, mientras que el último partido de la edición 28/29 tendrá lugar en el renovado Camp Nou de Barcelona.

Será la primera final que la casa del Barcelona FC acoja en el siglo XXI después de haber acogido el partido definitivo del certamen en 1989 y 1999. Por su parte, el estadio del Bayern Múnich seguirá con la racha de finales europeas desde 2010, sumando la tercera tras las ediciones 2012 y 2025.

Barcelona FC manifestó su orgullo por la elección de su estadio para un evento de tal magnitud y a través de un comunicado oficial expresaron: "La decisión reconoce la posición del Spotify Camp Nou como uno de los estadios líderes del fútbol mundial y destaca su capacidad para albergar eventos deportivos internacionales de primer nivel"; la gran final de la temporada 28/29 está programada para el 2 de junio del 2029.

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Más sedes confirmadas para finales europeas

Además de la confirmación de las finales del torneo de clubes más importante de Europa, la UEFA también anunció las sedes para las finales de las siguientes dos temporadas de la Champions League femenina, Europa League y Conference League. Las sedes confirmadas son las siguientes:

Champions League femenina: 2028 en Lyon y 2029 en Cardiff.

Europa League: 2028 en Bucarest y 2029 en Belgrado.

Conference League: 2028 en Turín y 2029 en Budapest.

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