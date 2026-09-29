Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 28 de septiembre de 2026

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septiembre 29 de 2026
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  • Estados Unidos revocó las visas de la congresista Martha Peralta y el empresario Euclides Torres. Según el Departamento de Estado estarían vinculados con hechos de corrupción, nexos con el narcotráfico o acciones contra la democracia.
  • Testimonio de una mujer que durante nueve días estuvo secuestrada por su pareja sentimental. Dice que la encerró, la torturó, la drogó y la sometió a otro tipo de vejámenes.
  • Un tribunal de Cali modificó la condena contra Andrés Ricci por el feminicidio de Luz Mery Tristán ocurrido en agosto de 2023. La decisión establece una pena de 41 años y cinco meses de prisión por el asesinato de la excampeona mundial de patinaje.
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