Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 28 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 29 de 2026
12:32 a. m.
12:32 a. m.
- Estados Unidos revocó las visas de la congresista Martha Peralta y el empresario Euclides Torres. Según el Departamento de Estado estarían vinculados con hechos de corrupción, nexos con el narcotráfico o acciones contra la democracia.
- Testimonio de una mujer que durante nueve días estuvo secuestrada por su pareja sentimental. Dice que la encerró, la torturó, la drogó y la sometió a otro tipo de vejámenes.
- Un tribunal de Cali modificó la condena contra Andrés Ricci por el feminicidio de Luz Mery Tristán ocurrido en agosto de 2023. La decisión establece una pena de 41 años y cinco meses de prisión por el asesinato de la excampeona mundial de patinaje.