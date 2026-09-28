Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 28 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 28 de 2026
04:27 p. m.
04:27 p. m.
- En medio de la crítica herencia fiscal, el presidente Aberlardo de la Espriella anunció que el país buscará negociar con el Fondo Monetario Internacional dineros en términos más favorables.
- Grandes extensiones de tierra, caballos de paso fino, lujosos apartamentos, y carros de alta gama son algunos de los bienes incautados al clan de Pacho Herrera.
- Se quedó sin trabajo y ahora tendrá que responder ante las autoridades. El ahora exsecretario de seguridad de Cúcuta escapó luego de que el vehículo en el que se movilizaba atropelló a un grupo de ciclistas.
- Empieza la semana y siguen los sismos en Chaparral, Tolima. Este lunes se sintieron los movimientos de tierra desde la madrugada, uno alcanzó una magnitud de 4.2. Son casi mil, en los últimos 15 días.