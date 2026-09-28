Mañana Express lunes 28 de septiembre de 2026
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Mañana Express
septiembre 28 de 2026
10:55 a. m.
10:55 a. m.
- Habitantes de Puente Aranda fueron sorprendidos por un supuesto reciclador que sacó un machete escondido del techo de su bicitaxi, mientras intentaba junto a su cómplice robar a una mujer que transitaba por la zona.
- El secretario de Seguridad de Cúcuta fue apartado del cargo luego de conocerse que estaría involucrado en un accidente en el que tres ciclistas fueron atropellados.
- Después de ocho años de espera ya está en funcionamiento el puente peatonal en Castilla, frente al centro comercial El Edén. La obra beneficiará a más de 92 mil personas y ayudará a descongestionar este importante corredor.